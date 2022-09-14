Đúng 7 ngày tới (19/8 – 25/8 âm lịch), 3 con giáp bần hàn nhưng làm nên nghiệp lớn, trúng số bất ngờ, vận may nhiều không kể xiết, túi tiền rủng rỉnh, tài lộc dồi dào, đón tiền về như nước

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 03:00

Tử vi dự báo, đúng 7 ngày tới (19/8 – 25/8 âm lịch), 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục, nhiều bước đột phá đáng nể trong công việc, mở ra một tương lai xán lạn sau này.

Tuổi Dần

Tử vi cho biết, tuổi Dần gặp không ít gian nan do hạn năm tuổi gây ra, nhưng điều này không làm họ chùn bước trước những cơ hội đổi đời. Trong mọi tình huống, người tuổi Dần luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại. Qua hết giai đoạn khó khăn, đúng 7 ngày tới (19/8 – 25/8 âm lịch) tới sẽ là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Dần tốt lên.

Theo các chuyên gia tử vi, đúng 7 ngày tới (19/8 – 25/8 âm lịch), tuổi Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân.

Đúng 7 ngày tới (19/8 – 25/8 âm lịch), 3 con giáp bần hàn nhưng làm nên nghiệp lớn, trúng số bất ngờ, vận may nhiều không kể xiết, túi tiền rủng rỉnh, tài lộc dồi dào, đón tiền về như nước - Ảnh 1
Đúng 7 ngày tới (19/8 – 25/8 âm lịch), tuổi Dần rủng rỉnh, tài lộc dồi dào, đón tiền về như nước. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách đơn giản và trung thực. Họ thật thà, không biết dùng mưu mô để hại người nhưng lại có bộ óc thông minh, trái tim mạnh mẽ, sống đoan chính, có thái độ tích cực, nghiêm túc với công việc.

Đúng 7 ngày tới (19/8 – 25/8 âm lịch), con giáp tuổi Tuất được Thần Tài phù hộ, vận xui biến mất, vận may xuất hiện, của cải nảy nở. Trong cuộc sống của họ luôn có vận may lớn vào nhà, vận may nhỏ nhập túi, tài lộc dồi dào, và có một tương lai tươi sáng!

Đúng 7 ngày tới (19/8 – 25/8 âm lịch), 3 con giáp bần hàn nhưng làm nên nghiệp lớn, trúng số bất ngờ, vận may nhiều không kể xiết, túi tiền rủng rỉnh, tài lộc dồi dào, đón tiền về như nước - Ảnh 2
Đúng 7 ngày tới (19/8 – 25/8 âm lịch), tuổi Tuất bần hàn nhưng làm nên nghiệp lớn, trúng số bất ngờ, vận may nhiều không kể xiết. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thìn

Đúng với câu “phát tiến như rồng”, khi bước sang giai đoạn 69 ngày tới, người tuổi Thìn sẽ có nhiều bước đột phá đáng nể trong công việc, mở ra một tương lai xán lạn sau này.

Đúng 7 ngày tới (19/8 – 25/8 âm lịch), Thìn bắt đầu gặp được những người bạn chung chí hướng làm ăn và cùng họ chia sẻ những khó khăn gặp phải trên con đường vươn đến thành công. Chưa kể, con giáp may mắn này còn được Thần Tài chúc phúc, làm cho vạn sự đều xuôi thuận, hanh thông theo ý của mình.

Đúng 7 ngày tới (19/8 – 25/8 âm lịch), 3 con giáp bần hàn nhưng làm nên nghiệp lớn, trúng số bất ngờ, vận may nhiều không kể xiết, túi tiền rủng rỉnh, tài lộc dồi dào, đón tiền về như nước - Ảnh 3

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài chúc phúc, 3 con giáp vận xui biến mất, vận may xuất hiện, của cải nảy nở, vạn sự hanh thông, tài lộc phát tiến như “rồng bay phượng múa” trong vòng 15 ngày tới

Thần Tài chúc phúc, 3 con giáp vận xui biến mất, vận may xuất hiện, của cải nảy nở, vạn sự hanh thông, tài lộc phát tiến như “rồng bay phượng múa” trong vòng 15 ngày tới

Tử vi dự báo, trong vòng 15 ngày tới , 3 con giáp vượt qua khó khăn, liên tục gặt hái được quả ngọt trong cuộc sống, đổi đời giàu sang vượng phát.

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