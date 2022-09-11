Đúng 7 ngày tới (17/8 – 23/8 âm lịch), không sai một khắc, 3 con giáp trúng số phát tài, tiền chất chật nhà, giàu nhanh đến chóng mặt, vàng nhiều vô số, phải mua thêm két sắt chứa vàng

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 23:45

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 7 ngày tới (17/8 – 23/8 âm lịch), 3 con giáp dưới đây tài lộc có bước đột phá lớn, tăng trưởng dồn dập khiến chính con giáp cũng bất ngờ.

Tuổi Thân  

Tuổi Thân Trong những năm gần đây, tuổi Thân được xem là con giáp không gặp được nhiều may mắn. Mặc dù trời sinh họ là những người cần mẫn, chăm chỉ, luôn tiến về phía trước bằng tinh thần tích cực, tuy nhiên vận may vẫn chưa mỉm cười với họ.  

Trong công việc, có đôi lúc tuổi Thân hơi hấp tấp nên họ vẫn chưa thể hoàn thành được mong muốn của mình, nhưng sau vài lần, họ đã rút được kinh nghiệm quý giá và dần cảm thiện bản thân nhiều hơn. Thời gian qua, tài vận của tuổi Thân vẫn dậm chân tại chỗ, có đôi lúc họ phải rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn nhưng trong sắp tới, mọi việc đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Đúng 7 ngày tới (17/8 – 23/8 âm lịch), không sai một khắc, 3 con giáp trúng số phát tài, tiền chất chật nhà, giàu nhanh đến chóng mặt, vàng nhiều vô số, phải mua thêm két sắt chứa vàng - Ảnh 1
 Đúng 7 ngày tới (17/8 – 23/8 âm lịch), tuổi Thân được thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản ngân hàng được cộng thêm liên tục.(Ảnh minh họa: Internet)

Mới đây, tử vi dự báo đúng 7 ngày tới (17/8 – 23/8 âm lịch) tuổi Thân sẽ được vị thần may mắn chiếu cố, không những gặp được những quý nhân tốt, giúp họ tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp mà tài vận cải thiện đáng kể. Dự kiến vào những tháng cuối năm, tuổi Thân sẽ đủ khả năng gầy dựng cuộc sống riêng đầy đủ, sung túc, không thiếu thứ gì.  

Tuổi Ngọ

Đúng 7 ngày tới (17/8 – 23/8 âm lịch), người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”, gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong 7 ngày tới (17/8 – 23/8 âm lịch) này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Đúng 7 ngày tới (17/8 – 23/8 âm lịch), không sai một khắc, 3 con giáp trúng số phát tài, tiền chất chật nhà, giàu nhanh đến chóng mặt, vàng nhiều vô số, phải mua thêm két sắt chứa vàng - Ảnh 2

Ngoài ra, tử vi 12 con giáp dự báo, đúng 7 ngày tới (17/8 – 23/8 âm lịch), tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Tuổi Hợi

Đúng 7 ngày tới (17/8 – 23/8 âm lịch), Tài lộc tăng tiến, thu nhập cải thiện, tiền của nối đuôi nhau chạy vào nhà nên Hợi ắt sẽ có năm mới sung túc đủ đầy, tiền tài viên mãn. Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Hợi sẽ được hái trái ngọt với cơ hội mới trong công việc.

Đầu năm như ý, cuối năm phát tài nên Hợi cứ thế mà phất, giàu sau một đêm khiến ai nấy đều trầm trồ. Không chỉ tài vận, được ông Tơ bà Nguyệt se duyên nên Hợi sẽ có tình duyên như ý, gặp được ý trung nhân.

Đúng 7 ngày tới (17/8 – 23/8 âm lịch), không sai một khắc, 3 con giáp trúng số phát tài, tiền chất chật nhà, giàu nhanh đến chóng mặt, vàng nhiều vô số, phải mua thêm két sắt chứa vàng - Ảnh 3
Đúng 7 ngày tới (17/8 – 23/8 âm lịch), người tuổi Hợi là con giáp trúng số phát tài, tiền chất chật nhà, giàu nhanh đến chóng mặt. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài mang lộc đến cho, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu sang bất ngờ, tiền ập đến bất thình lình trở tay không kịp, bạc vàng đổ về thăng hoa vô đối trong 10 ngày tới

Thần Tài mang lộc đến cho, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu sang bất ngờ, tiền ập đến bất thình lình trở tay không kịp, bạc vàng đổ về thăng hoa vô đối trong 10 ngày tới

Tử vi cho biết trong 10 ngày tới, 3 con giáp này phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp thăng tiến, thần tài chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng sẽ thu được tài lộc.

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