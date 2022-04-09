Đúng 7 ngày sau, top 3 con giáp gặp nhiều biến động, 'sập bẫy tiểu nhân', cần thận trọng các mối quan hệ, phòng tình huống bất trắc xảy ra

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 23:02

Tuất, Thân, Hợi là bộ 3 sẽ vướng vào hạn tam tai trong 7 ngày sau.

Tuổi Tuất

Con giáp Tuất khó tránh khỏi những xui xẻo hay đại họa từ trên trời rơi xuống. Cuộc sống của người tuổi Tuất được cho là sẽ có nhiều biến động, tiền tài, sự nghiệp và cả tình duyên dễ lâm vào cảnh trì trệ. Với những người sinh vào mùa xuân, vận mệnh có phần thuận lợi hơn.

Về sự nghiệp, có thể xuất hiện nhiều cản trở mà không rõ lý do dù bạn đã rất nỗ lực. Người tuổi Tuất còn có yếu tố tranh đoạt tiền tài, dễ bị cạnh tranh từ chính anh chị em trong nhà hay đồng nghiệp. 7 ngày sau, nên giữ khoảng cách trong các mối quan hệ, ở công sở tránh ganh đua, mạo phạm cấp trên, ảnh hưởng xấu thêm đến vận hạn của mình.

Đúng 7 ngày sau, top 3 con giáp gặp nhiều biến động, 'sập bẫy tiểu nhân', cần thận trọng các mối quan hệ, phòng tình huống bất trắc xảy ra - Ảnh 1
 Tuổi Tuất nên giữ khoảng cách trong các mối quan hệ, tránh làm ảnh hưởng đến vận hạn của mình - Ảnh minh họa

Khối lượng công việc đã khá lớn. Nếu bạn còn không nhanh chóng tìm lại cảm hứng của mình để đối mặt với những lo toan và tất bật hiện tại, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn bạn nghĩ đấy. Kết quả không như ý trong tuần này cũng là lời cảnh tỉnh đối với bạn trong thái độ làm việc.

May mắn là tài chính của tuổi này về cơ bản khá ổn và bạn hoàn toàn có thể an tâm trong thời gian tới. Tuy nhiên, để có một năm sung túc bạn sẽ cần phải có một kế hoạch lâu dài nếu muốn nó thăng tiến bền vững. Trước hết hãy bắt đầu bằng kế hoạch tiết kiệm hợp lý nhé.

Tuổi Thân

Trong năm đầu tiên này, các con giáp được khuyên không nên bắt đầu làm việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, khởi nghiệp, đầu tư làm ăn... Bởi người xưa cho rằng, khởi sự trong năm vướng hạn tam tai sẽ dễ thua lỗ, thất thoát tiền của. 

Đúng 7 ngày sau, top 3 con giáp gặp nhiều biến động, 'sập bẫy tiểu nhân', cần thận trọng các mối quan hệ, phòng tình huống bất trắc xảy ra - Ảnh 2
Con giáp tuổi Thân nên cân nhắc trong cả chuyện đầu tư lẫn chi tiêu, suy nghĩ kỹ lưỡng tránh nghe lời ngon ngọt - Ảnh minh họa

Đúng 7 ngày sau, người tuổi Thân cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại. Đây là trở ngại lớn nhất của con giáp này trong năm nay. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần tập trung vào công việc chính đề để phòng tình huống bất trắc xảy ra mà không kịp đối phó.

Thời gian này, không phải là dư dả đối với tuổi Thân. Con giáp này nên cân nhắc trong cả chuyện đầu tư lẫn chi tiêu. Nếu có ý định làm ăn thì cần chọn người có uy tín, suy nghĩ kỹ lưỡng tránh nghe lời ngon ngọt, đầu tư mù quáng dẫn tới thua lỗ.

Tuổi Hợi

Hợi là người rất cẩn trọng, thông minh, lanh lợi, làm gì cũng như ý. Tuy nhiên con giáp này có lúc hơi suy nghĩ tiêu cực làm ảnh hưởng tới hiệu quả công việc, chuyện bé xé ra to. Tuổi Hợi nhất định chú ý việc đi lại xe cộ đường dài, có công tác cũng tìm cách để làm việc ở gần thôi nhé. Có thể giao nhiệm vụ cho người khác thì nên giao vì bản thân bạn không hợp với việc đi làm ăn xa trong thời gian này. 

Đúng 7 ngày sau, top 3 con giáp gặp nhiều biến động, 'sập bẫy tiểu nhân', cần thận trọng các mối quan hệ, phòng tình huống bất trắc xảy ra - Ảnh 3
 Tuổi Hợi có thể thất thoát về tiền bạc, bị vướng họa thị phi, mất tình cảm bạn bè, đồng nghiệp - Ảnh minh họa

Khả năng cao tiền bạc sẽ thất thoát vì công việc kinh doanh đầu tư thua lỗ. Bình thường không sao nhưng mấy chuyện đi xa vừa ảnh hưởng sức khỏe lại khiến bạn bị vướng họa thị phi, mất tình cảm bạn bè, đồng nghiệp.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đầu tháng vất vả, cuối tháng NGỒI KHÔNG CŨNG TIỀN TỶ về tay, các con giáp BÙNG NỔ TÀI LỘC nhờ có Qúy nhân phù hộ trong tháng 4 này

Đầu tháng vất vả, cuối tháng NGỒI KHÔNG CŨNG TIỀN TỶ về tay, các con giáp BÙNG NỔ TÀI LỘC nhờ có Qúy nhân phù hộ trong tháng 4 này

Nhờ có Qúy nhân phù hộ, 3 con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công, tài lộc dồi dào trong cuối tháng 4 này.

Xem thêm
Từ khóa:   top 3 con giáp con giáp hợi tuổi thân

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 52 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời