Đúng 7 ngày sau, top 3 con giáp gặp nhiều biến động, 'sập bẫy tiểu nhân', cần thận trọng các mối quan hệ, phòng tình huống bất trắc xảy ra

Con giáp Tuất khó tránh khỏi những xui xẻo hay đại họa từ trên trời rơi xuống. Cuộc sống của người tuổi Tuất được cho là sẽ có nhiều biến động, tiền tài, sự nghiệp và cả tình duyên dễ lâm vào cảnh trì trệ. Với những người sinh vào mùa xuân, vận mệnh có phần thuận lợi hơn.

Khối lượng công việc đã khá lớn. Nếu bạn còn không nhanh chóng tìm lại cảm hứng của mình để đối mặt với những lo toan và tất bật hiện tại, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn bạn nghĩ đấy. Kết quả không như ý trong tuần này cũng là lời cảnh tỉnh đối với bạn trong thái độ làm việc.

Về sự nghiệp, có thể xuất hiện nhiều cản trở mà không rõ lý do dù bạn đã rất nỗ lực. Người tuổi Tuất còn có yếu tố tranh đoạt tiền tài, dễ bị cạnh tranh từ chính anh chị em trong nhà hay đồng nghiệp. 7 ngày sau, nên giữ khoảng cách trong các mối quan hệ, ở công sở tránh ganh đua, mạo phạm cấp trên, ảnh hưởng xấu thêm đến vận hạn của mình.

May mắn là tài chính của tuổi này về cơ bản khá ổn và bạn hoàn toàn có thể an tâm trong thời gian tới. Tuy nhiên, để có một năm sung túc bạn sẽ cần phải có một kế hoạch lâu dài nếu muốn nó thăng tiến bền vững. Trước hết hãy bắt đầu bằng kế hoạch tiết kiệm hợp lý nhé.

Tuổi Thân

Trong năm đầu tiên này, các con giáp được khuyên không nên bắt đầu làm việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, khởi nghiệp, đầu tư làm ăn... Bởi người xưa cho rằng, khởi sự trong năm vướng hạn tam tai sẽ dễ thua lỗ, thất thoát tiền của.

Con giáp tuổi Thân nên cân nhắc trong cả chuyện đầu tư lẫn chi tiêu, suy nghĩ kỹ lưỡng tránh nghe lời ngon ngọt - Ảnh minh họa

Đúng 7 ngày sau, người tuổi Thân cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại. Đây là trở ngại lớn nhất của con giáp này trong năm nay. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần tập trung vào công việc chính đề để phòng tình huống bất trắc xảy ra mà không kịp đối phó.

Thời gian này, không phải là dư dả đối với tuổi Thân. Con giáp này nên cân nhắc trong cả chuyện đầu tư lẫn chi tiêu. Nếu có ý định làm ăn thì cần chọn người có uy tín, suy nghĩ kỹ lưỡng tránh nghe lời ngon ngọt, đầu tư mù quáng dẫn tới thua lỗ.

Tuổi Hợi

Hợi là người rất cẩn trọng, thông minh, lanh lợi, làm gì cũng như ý. Tuy nhiên con giáp này có lúc hơi suy nghĩ tiêu cực làm ảnh hưởng tới hiệu quả công việc, chuyện bé xé ra to. Tuổi Hợi nhất định chú ý việc đi lại xe cộ đường dài, có công tác cũng tìm cách để làm việc ở gần thôi nhé. Có thể giao nhiệm vụ cho người khác thì nên giao vì bản thân bạn không hợp với việc đi làm ăn xa trong thời gian này.

Tuổi Hợi có thể thất thoát về tiền bạc, bị vướng họa thị phi, mất tình cảm bạn bè, đồng nghiệp - Ảnh minh họa

Khả năng cao tiền bạc sẽ thất thoát vì công việc kinh doanh đầu tư thua lỗ. Bình thường không sao nhưng mấy chuyện đi xa vừa ảnh hưởng sức khỏe lại khiến bạn bị vướng họa thị phi, mất tình cảm bạn bè, đồng nghiệp.

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