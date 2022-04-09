Cuộc sống nở hoa hay cuộc đời bế tắc trong tuần mới (11 - 17/4)? Tử vi tuần chi tiết của 12 con giáp: Ngọ phân tâm, Sửu được quý nhân giúp đỡ

Tuần mới (11 - 17/4), 12 con giáp sẽ có thay đổi thế nào về mặt tình duyên, công việc, tài chính? Cùng xem ngay tử vi tuần mới nhé!

Công việc: Trong công việc, bạn đừng hở ra lúc nào là muốn hãm hại người khác lúc đấy nhé, bạn sẽ không vượt qua được đâu.

Tình duyên: Thời gian gần đây tuổi Tý có quá nhiều chuyện gia đình cần phải giải quyết nhưng bạn vẫn không quan tâm cho lắm.

Tài chính: Bạn không cần lo lắng vì tình hình tài chính đã tương đối ổn định.

Tuổi Sửu

Tình duyên: Người tuổi Sửu có quá nhiều người theo đuổi nhưng không có ai làm bạn vừa lòng.

Công việc: Con giáp này làm việc gì cũng được người khác giúp đỡ. Hãy cố gắng làm tốt là được nhé.

Tài chính: Tình hình tài chính của bạn có vẻ như lại xuống dốc không phanh.

Tuổi Dần

Tình duyên: Sắp tới bạn không nên làm những chuyện ảnh hưởng đến gia đình.

Công việc: Mệnh chủ rất khó có thể cân bằng được chuyện công việc và tình cảm. Bạn sẽ mất thời gian để lo lại nhiều chuyện.

Tài chính: Tuần này con giáp này suy tính quá nhiều chuyện liên quan đến tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tình duyên: Cuối cùng bạn cũng chọn được người yêu thương mình thật lòng mà thôi. Đừng sốt ruột thì hơn.

Công việc: Trong tuần tuổi Mão sẽ bị cấp trên nghi ngờ về lòng trung thành của bạn đấy nhé nên hãy cố gắng chứng minh đi.

Tài chính: Tài chính có nhiều biến động nhưng bạn không kiểm soát được.

Tuổi Thìn

Tình duyên: Bạn đã chịu rất nhiều chuyện không hay liên quan đến gia đình.

Công việc: Trong chuyện công việc tuổi Thìn nên cẩn thận hơn với những lời mà mình sẽ nói ra vì điều đó có thể làm hại bạn đấy.

Tài chính: Tài chính không ổn định, bạn phải đi vay mượn khắp nơi để lo cuộc sống cá nhân.

Tuổi Tỵ

Tình duyên: Tử vi trong tuần cho thấy tuổi Tỵ đã vui vẻ hơn khi mọi chuyện đã được giải quyết một cách triệt để.

Công việc: Tuổi Tỵ cần phải chuẩn bị nhiều thứ hơn. Đừng để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

Tài chính: Tài vận gặp nhiều cản trở lớn đấy nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tình duyên: Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Ngọ đã cố gắng rất nhiều mới có thể đến với người ấy.

Công việc: Trong công việc tuổi Ngọ cũng đang phân tâm nên làm việc không được tốt cho lắm.

Tài chính: Tình hình tài chính của con giáp này đều dựa vào gia đình mới tốt hơn.

Tuổi Mùi

Tình duyên: Nếu hôm nay bạn không đưa ra được quyết định cho mình thì sắp tới chuyện tình cảm sẽ có nhiều tiếc nuối lắm đấy.

Công việc: Tuổi Mùi không có may mắn trong công việc khi bạn liên tục bị người khác bắt bẻ.

Tài chính: Tài chính của con giáp rồi cũng sẽ tốt hơn so với tháng trước mà thôi.

Tuổi Thân

Tình duyên: Tuổi Thân đừng tin vào bạn bè xấu vì có thể bạn đang bị họ đưa vào thế khó xử đấy nhé.

Công việc: Hôm nay tuổi Thân mất nhiều thời gian để giải quyết rất nhiều những khó khăn khăn.

Tài chính: Trong ngày bản mệnh nên đầu tư vào dự án mà trước đây bạn đã tin tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tình duyên: Tuổi Dậu đặc biệt là những người trẻ tuổi rất dễ mắc bẫy của những người lớn tuổi vì họ có quá nhiều kinh nghiệm.

Công việc: Tử vi 12 con giáp cho thấy bạn đang mất bình tĩnh trong công việc nên chẳng cứu vớt được việc gì đâu.

Tài chính: Sắp tới con giáp này nên dành thời gian cho việc kiếm tiền đi nhé.

Tuổi Tuất

Tình duyên: Có vẻ như trong gia đình tuổi Tuất có người đang gặp những khó khăn nhất định đấy nhé.

Công việc: Tuần này Tuất sẽ được công nhận về năng lực trong công việc.

Tài chính: Vì có Chính Tài nên tình hình tài lộc cũng đỡ vất vả hơn trước.

Tuổi Hợi

Tình duyên: Có thể tuổi Hợi sẽ phải lo lắng rất nhiều cho gia đình vì gần đây có thành viên gặp khó khăn.

Công việc: Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Hợi làm nhiều chuyện khuất tất liên quan đến công việc.

Tài chính: Tình hình tài chính trong ngày không tốt và bạn cũng không có hướng giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.