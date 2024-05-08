Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 9/5/2024, 3 con giáp làm ăn phát đạt, tiền tài rực rỡ, giàu sang bùng nổ, phú quý đủ đường

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm 9/5/2024, tuổi Mão dễ gặp phải mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, khiến các kế hoạch chẳng thể nào tiến triển trôi chảy như dự kiến. Có lẽ đã đến lúc bản mệnh nên hạ cái tôi của mình xuống và thỏa hiệp với số đông.

Chuyện tình cảm cũng là một nốt trầm buồn trong vận trình của bản mệnh. Con giáp này và con cái, cha mẹ trong nhà chưa thực sự hiểu nhau. Khoảng cách thế hệ khiến cho mâu thuẫn đôi bên ngày càng trở nên sâu sắc.

Chuyện làm ăn kinh doanh cũng khó tiến triển suôn sẻ bởi đối thủ của bản mệnh đang cạnh tranh khá gay gắt. Bản mệnh hãy luôn cẩn thận trước những trò chơi xấu của đối phương, nếu bản mệnh không đề phòng thì rất dễ rơi vào cái bẫy đối phương giăng sẵn.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 12 con giáp, tuổi Tý là người độc lập, lý trí và sáng tạo. Họ theo đuổi tự do, có tư duy tiến bộ và sẵn sàng thay đổi để bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Họ được ví như những nhà lãnh đạo có thể truyền cảm hứng cho người khác để hướng tới mục tiêu chung.

Sau ngày 9/5, những người sinh năm Tý sẽ liên tiếp đón nhận những tin vui trong công việc, cuộc sống. Trí thông minh và lòng dũng cảm sẽ mang đến cho họ nhiều cơ hội khác nhau như thăng tiến trong sự nghiệp hay đột phá về tài chính. Các kỹ năng xã hội của con giáp này cũng sẽ được phát huy tối đa trong giai đoạn này và họ có thể làm quen với nhiều người có ảnh hưởng khác nhau để từ đó đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi thứ Năm 9/5/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn tạo sự kết nối với môi trường làm việc.

Ngày thứ Năm 9/5/2024 tuổi Thìn có khả năng đưa ra phán đoán tốt, hoàn thiện kỹ năng làm việc.

Công việc: Người tuổi Thìn công việc luôn giỏi việc phán đoán công việc, giỏi biện luận tốt.

Tình cảm: Chuyện tình cảm, thay vì gây ra hiểu lầm bạn luôn cố gắng khắc phục sự mâu thuẫn.

Tài lộc: Hãy tìm cách cải thiện tài chính của bản thân, đừng vội chi tiêu không có kế hoạch.

Sức khỏe: Giải quyết chi tiêu trong khả năng cho phép, có sự cố gắng hoàn thiện mục tiêu tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.