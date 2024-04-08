Đúng 6h sáng mai, thứ Ba 9/4/2024, 3 con giáp có lộc kinh doanh, làm gì cũng giàu, phất lên nhanh chóng, đếm tiền mỏi tay

Cục diện Tương Hại án ngữ trong vận trình ngày mới của tuổi Thìn là lời cảnh báo bản mệnh nên kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Nhiều chông gai xuất hiện cản trở bạn đi tới thành công, khúc mắc công việc vẫn chưa thể giải quyết. Bạn còn dễ trở nên nóng nảy, làm những điều ảnh hưởng đến mối quan hệ với đồng nghiệp cũng như cấp trên trong công ty, vì thế mà việc hợp tác càng khó khăn hơn.

Hung vận còn khiến vận trình tài lộc khá bất ổn. Dù tuổi Thìn có tiền đấy, hoặc có khả năng kiếm tiền nhưng chẳng thể giữ nổi trong tay. Con giáp này có thể tin lời của kẻ xấu mà đưa ra những quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc mất đi một cách đáng tiếc, tình hình tài chính sa sút, thậm chí nợ nần chồng chất.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong khoảng thời gian trước đó, sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn và tài lộc sẽ dồn dập kéo đến. Đây là thời kỳ vượng tài của người tuổi Ngọ nên con giáp này dù có làm chuyện gì cũng có thể “hái” ra tiền.

Nhờ vậy mà tiền bạc không còn là nỗi lo trong tâm trí của người tuổi Ngọ nữa. Trong công việc, tuổi Ngọ cũng có thể tìm được cơ hội để thể hiện năng lực của mình, nên sẽ có những bước chuyển mình khá tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.