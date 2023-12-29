Đúng 6h ngày 29/12, 3 con giáp hào quang chiếu rọi, làm ăn khấm khá, tay trái đón lộc, tay phải cầm tiền

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 03:05

Theo tử vi thứ Sáu ngày 29/12, 3 con giáp dưới đây cuộc sống bùng nổ tươi sáng, có cơ hội đổi đời, tiền tài vô tư ùn ùn kéo đến.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 29/12/2023 hôm nay, tuổi Tỵ nhận được nhiều sự ủng hộ, hậu thuẫn. Chính điều đó đã trao cho bản mệnh sự tự tin để theo đuổi lý tưởng cũng như thể hiện bản thân nhiều hơn. Con giáp này tỏa sáng, tạo dựng tiền đề chắc chắn cho quá trình thăng tiến.

Chẳng những vậy, tuổi Tỵ còn có thể nâng cao thu nhập cho mình từ chính công việc đang theo đuổi. Người làm công ăn lương có điềm báo được tăng lương thưởng, những gì nhận được hoàn toàn xứng đáng. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng có một ngày buôn may bán đắt.

Tiếc là, trên phương diện tình cảm, các cặp đôi thường xuyên mâu thuẫn, tranh cãi lẫn nhau nhưng vẫn chưa tìm được hướng giải quyết triệt để. Người độc thân vẫn mải mê với sự nghiệp nên chưa xác định chuyện tình cảm ở thời điểm này.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Đúng 6h ngày 29/12, 3 con giáp hào quang chiếu rọi, làm ăn khấm khá, tay trái đón lộc, tay phải cầm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Đúng 6h ngày 29/12, 3 con giáp hào quang chiếu rọi, làm ăn khấm khá, tay trái đón lộc, tay phải cầm tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 29/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ giỏi những việc tự tay hoàn thành.  

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc bình thường vẫn cố gắng sử dụng những kiến thức mới vận dụng vào công việc. 

Tình cảm: Tình yêu cân bằng, thoải mái ở cạnh nhau chia sẻ những câu chuyện công việc.

Tài lộc: Mức chi tiêu đang dần tăng lên, hãy kiểm soát cẩn thận. 

Sức khoẻ: Bổ sung thêm chất điện giải.

Đúng 6h ngày 29/12, 3 con giáp hào quang chiếu rọi, làm ăn khấm khá, tay trái đón lộc, tay phải cầm tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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