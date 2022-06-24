Đúng 6h ngày 25/6: “Qua cơn bĩ cực – tới hồi thái lai” 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tài lộc vây quanh, cầu lộc được lộc, cầu tài thấy tài, vận trình khởi sắc, tiền tiêu không phải nghĩ

Người tuổi Sửu bước vào vận đỏ nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tình tiền như ý. Không chỉ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, con giáp giàu sang này còn vét cạn túi thần tài, muốn khổ cũng không được.

Nhờ có cát tinh soi chiếu nên đúng 6h ngày 25/6 vận tài lộc của con giáp giàu có này càng đỏ chót như son. Làm chơi chơi mà tiền chất chật nhà, phúc lộc song toàn nên Sửu cứ thế mà phất, đời sang trang mới.

Người tuổi Mùi mang bản tính hiền lành, lương thiện. Họ thích đối xử tốt với người khác, hay giúp đỡ mọi người mà không hề toan tính thiệt hơn. Trong cuộc sống, người tuổi Mùi điềm đạm, không thích tranh cãi, không thích bon chen. Họ thích sống cuộc sống đơn giản, ổn định.

Đúng 6h ngày 25/6, người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong đường công danh, sự nghiệp. Người đi làm công ăn lương sẽ đạt được những thành tích tốt, tạo bước đà để họ tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa

Người tuổi Mùi sẽ có cơ hội tốt để đàm phán lại mức lương hay chế độ đãi ngộ với cấp trên của bạn. Người tuổi Mùi làm kinh doanh thì công việc ngày một phát đạt, một vốn bốn lời. Được quý nhân phù trợ, Thần Tài để mắt, người tuổi Mùi là một trong những con giáp có túi tiền rủng rỉnh nhất từ giờ đến cuối năm.

Tuổi Tuất

Trong công việc, tuổi Tuất vốn là một người luôn tận tâm, hết lòng vì sứ mệnh và nhiệm vụ của mình. Đúng 6h ngày 25/6, tài khí của người tuổi Tuất càng thêm phần khởi vượng, thúc đẩy tiền bạc đổ vào túi ầm ầm.

Ảnh minh họa

Đây là dịp để bản mệnh thu hồi lại số tiền đã chi ra hoặc làm ăn thua lỗ trong suốt thời gian qua. Mặc dù phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng chính tài năng và sự nỗ lực của mình, người tuổi Tuất nhanh chóng khẳng định vị thế, kiếm tiền như hái, càng làm càng thành công, có nhiều nguồn thu nhập thụ động trong năm mới.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo.