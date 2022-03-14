Đúng 6h ngày 15/3, số trời định 3 con giáp được chấm sổ vàng, vận trình rực rỡ, quý nhân nâng niu, hân hoan đón tài lộc

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 16:20

Các chuyên gia cho biết, đúng 6h ngày 15/3, 3 con giáp đổi vận giàu có, tài lộc thênh thang khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ lanh lợi, rất hăng hái trong công việc nên không từ chối bất cứ lời đề nghị gì. Nhờ vậy mà đúng 6h ngày 15/3, người tuổi Ngọ đến thời gặt hái thành công. Con giáp này có rất nhiều quý nhân xung quanh phù trợ giúp sự nghiệp của bạn phát triển mạnh mẽ.

Bạn nên xin các tiền bối trong ngành chỉ bảo thêm, điều này không chỉ giúp ích cho sự nghiệp mà còn tăng thêm thu nhập, cải thiện tài vận. Tuổi Ngọ thăng quan tiến chức, lương thưởng thì khỏi phải bàn. Và nhờ vậy mà Ngọ có tiền tài dư dả thì người tuổi Ngọ sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn, sống hạnh phúc bên người bạn đời.

Đúng 6h ngày 15/3, số trời định 3 con giáp được chấm sổ vàng, vận trình rực rỡ, quý nhân nâng niu, hân hoan đón tài lộc - Ảnh 1
Đúng 6h ngày 15/3, người tuổi Ngọ đến thời gặt hái thành công - Ảnh: Internet

Tuổi Tị

Vận trình tài lộc của người tuổi Tị đúng 6h ngày 15/3 có xu hướng tăng cao. Bạn có thể được quý nhân giúp đỡ, có thể biến nguy thành an. Người tuổi Tị nên tĩnh tâm lại và tập trung vào việc phát triển bản thân, năng lực càng mạnh thì vận may càng đến.

Tuổi Tị cần nắm chắc cơ hội thì tiền sẽ đổ về túi con giáp này. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần biết cách chi tiêu hợp lý, tính toán kỹ trước khi đầu tư để tránh thất thoát. Về phương diện tình duyên, đây là thời điểm bình ổn với những người tuổi Tị đã có đôi có cặp.

Đúng 6h ngày 15/3, số trời định 3 con giáp được chấm sổ vàng, vận trình rực rỡ, quý nhân nâng niu, hân hoan đón tài lộc - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Tị đúng 6h ngày 15/3 có xu hướng tăng cao - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 6h ngày 15/3, người tuổi Dậu rất may mắn về tài lộc. Ham muốn tiền bạc trở nên mạnh mẽ hơn, cơ hội kiếm tiền sẽ tăng lên nếu bạn làm việc chăm chỉ. Người tuổi Dậu được quý nhân phù trợ vì vậy trước hết bạn phải kết giao và tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn.

Trái lại về tài lộc thăng tiến thì Dậu bị Ngũ Quỷ hung tinh rình rập, sức khỏe có thể gặp vấn đề bất lợi nếu không được chăm sóc cẩn thận. Dậu nên lưu ý trường hợp xấu có thể phải hao tốn tiền của vì sức khỏe, chữa trị bệnh tật.

Đúng 6h ngày 15/3, số trời định 3 con giáp được chấm sổ vàng, vận trình rực rỡ, quý nhân nâng niu, hân hoan đón tài lộc - Ảnh 3
Đúng 6h ngày 15/3, người tuổi Dậu rất may mắn về tài lộc - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Phúc tinh độ mạng cho 3 con giáp sau 4 ngày nữa, hạnh phúc ngập tràn, tiền tài dư dả, phú quý giàu sang

Phúc tinh độ mạng cho 3 con giáp sau 4 ngày nữa, hạnh phúc ngập tràn, tiền tài dư dả, phú quý giàu sang

Theo tử vi, sau 4 ngày nữa, có 3 con giáp cực kì may mắn, hạnh phúc và dư dả vì được cát tinh soi chiếu, chỉ lối xán lạn.

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