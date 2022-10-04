Đúng 5 ngày tới (5/10 - 9/10): Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp 'trở mình' đổi vận giàu sang, tay trái hốt vàng, tai phải vét bạc, đưa nón hứng lộc trời

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 18:30

Đúng 5 ngày tới (5/10 - 9/10), vượt qua những khó khăn, thử thách, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn trong công việc. Họ được dự báo sẽ tăng thêm thu nhập, có cuộc sống sung túc hơn trước.

Tuổi Thân

Đúng 5 ngày tới (5/10 - 9/10), tuổi Thân vốn ham học hỏi, hay tò mò. Đối với những người tuổi Thân còn đi học sẽ đạt được những thành tích rất ấn tượng. Trong khi đó, những người tuổi Thân đã đi làm nhưng có sở thích, đam mê riêng thì có thể thử phát triển được sở thích đó của mình thành công việc thứ 2, từ đó kiếm thêm một khoản thu nhập.

Đặc biệt, nếu người tuổi Thân quyết định mua xổ số thì khả năng trúng giải cũng khá cao. Những người tuổi Thân làm ăn kinh doanh cũng gặp được không ít may mắn, tiền bạc hanh thông, phúc lộc tràn trề. Thời gian này, Quan hệ xã giao của người tuổi Thân tốt, bạn nổi tiếng là người mực thước và cư xử có chừng mực. Duyên phận chủ yếu được mọi người yêu quý mà giới nhiều phần nhiều.

Đúng 5 ngày tới (5/10 - 9/10): Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp 'trở mình' đổi vận giàu sang, tay trái hốt vàng, tai phải vét bạc, đưa nón hứng lộc trời - Ảnh 1
Tuổi Thân vốn ham học hỏi, hay tò mò. Đối với những người tuổi Thân còn đi học sẽ đạt được những thành tích rất ấn tượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ ngày 5/10 đến ngày 9/10, những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được.

Nếu có tiền dư dả, tuổi Tuất có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước. Hơn nữa, nếu tuổi Tuất một lòng thành tâm hướng Phật, phúc khí bao bọc càng nhiều; cuộc sống càng thêm viên mãn.

Đúng 5 ngày tới (5/10 - 9/10): Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp 'trở mình' đổi vận giàu sang, tay trái hốt vàng, tai phải vét bạc, đưa nón hứng lộc trời - Ảnh 2
Người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi con giáp, tính cách người tuổi Mùi thường hiền lành, thành thật với mọi người, luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Vì gia đình, họ có thể đánh đổi tất cả mọi thứ.Trong cuộc sống thường ngày, mỗi khi làm bất cứ việc gì họ đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ; không bao giờ chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của bản thân.

Trong 5 ngày 5, 6, 7, 8, 9 tháng 10 người tuổi Mùi rất tử tế, thích làm những việc thiện, sẵn lòng ra tay giúp đỡ mọi người. Trong cuộc sống, con giáp được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu, nguồn lực tài chính phát triển, cả đời không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, sống trong cảnh giàu sang, sung túc. Khi gặp bất cứ khó khăn gì cũng đều có thể giải quyết ổn thỏa và đạt được thành công. 

Đúng 5 ngày tới (5/10 - 9/10): Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp 'trở mình' đổi vận giàu sang, tay trái hốt vàng, tai phải vét bạc, đưa nón hứng lộc trời - Ảnh 3
Trong cuộc sống, con giáp được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu, nguồn lực tài chính phát triển, cả đời không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai (5/10/2022), 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn tiền, cuộc sống vươn lên như 'Phượng Hoàng tung cánh', dù làm gì cũng sẽ thành công

Sau ngày mai (5/10/2022), 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn tiền, cuộc sống vươn lên như 'Phượng Hoàng tung cánh', dù làm gì cũng sẽ thành công

Sau ngày mai (5/10/2022), 3 con giáp may mắn dưới đây ‘mưa tài lộc đổ ập xuống’, công việc thuận lợi, tình tiền đề huề.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý