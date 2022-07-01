Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 7 (1/7 - 5/7), đây là 3 con giáp may mắn nhất, đánh đâu thắng đó, tiền rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 01/07/2022 05:24

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ gặp được thiên thời, địa lợi, tiền tài rơi trúng đầu, giàu sang trong 5 ngày đầu tiên của tháng 7.

Tuổi Thìn

Trong 5 ngày đầu tiên của tháng 7, con giáp may mắn tuổi Thìn có thể thở phào nhẹ nhõm bởi đường công danh, tài lộc của tuổi Dần được cho là sẽ lên "như diều gặp gió" với những thành quả trông thấy. Các dự án đầu tư trước đây của họ bắt đầu ra hoa kết trái, vị trí hiện tại ngày càng được củng cố, cuộc sống trở nên thuận lợi, viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ.

Dù làm trong ngành nghề gì thì con giáp này cũng thu được nhiều lợi nhuận và lương thưởng tương xứng. Nhìn chung, với công sức mà bạn bỏ ra, cung hoàng đạo này sẽ được trả giá xứng đáng. Không chỉ về tài lộc tích cực mà cả về đầu tư và quản lý tài chính trong tháng này cũng rất suôn sẻ, bạn sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn.

Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 7 (1/7 - 5/7), đây là 3 con giáp may mắn nhất, đánh đâu thắng đó, tiền rơi trúng đầu - Ảnh 1
Trong 5 ngày đầu tiên của tháng 7, con giáp may mắn tuổi Thìn có thể thở phào nhẹ nhõm bởi đường công danh, tài lộc của tuổi Dần được cho là sẽ lên "như diều gặp gió" với những thành quả trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp này thường là những người chăm chỉ, tháo vát, có bề ngoài khả ái, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, có trong tay không ít mối quan hệ tốt đẹp. Vậy nên, cơ hội làm ăn mới chắc chắn sẽ thành công, được quý nhân giúp đỡ.

Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 7, nếu Tỵ nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp, được quý nhân giúp đỡ thì cuối cùng chắc chắn sẽ có nhiều thăng tiến, tạo được nhiều cơ hội làm ăn phát tài. Gia đình của người tuổi Tỵ cũng ngày một sung túc, đủ đầy hơn rất nhiều so với bây giờ, nếu không muốn nói là giàu sang bậc nhất, không thiếu thứ gì.

Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 7 (1/7 - 5/7), đây là 3 con giáp may mắn nhất, đánh đâu thắng đó, tiền rơi trúng đầu - Ảnh 2
Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 7, nếu Tỵ nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp, được quý nhân giúp đỡ thì cuối cùng chắc chắn sẽ có nhiều thăng tiến, tạo được nhiều cơ hội làm ăn phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con giáp này sẽ cảm thấy công việc ngày càng có nhiều bứt phá, bạn sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt mang về cho mình nhiều tiền hơn trong 5 ngày đầu tháng 7. Nhờ thành quả thu về được, tiền bạc rủng rỉnh hơn, nên bạn đừng ngần ngại tự thưởng cho mình món đồ bạn đã ấp ủ mong muốn từ lâu.

Vận trình tình cảm của bạn sẽ đào hoa và rộng mở. Người độc thân sớm tìm được một nửa phù hợp với mình, nhưng trước tiên hãy đi ra ngoài nhiều hơn. Những người đã lập gia đình thường xuyên hâm nóng cảm xúc, vì vậy mà không cảm thấy phai nhạt và nguội lạnh.

Đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 7 (1/7 - 5/7), đây là 3 con giáp may mắn nhất, đánh đâu thắng đó, tiền rơi trúng đầu - Ảnh 3
Những người cầm tinh con giáp này sẽ cảm thấy công việc ngày càng có nhiều bứt phá, bạn sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt mang về cho mình nhiều tiền hơn trong 5 ngày đầu tháng 7 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi đúng 7 ngày tiếp theo (1/7 - 7/7), 3 con giáp vượt nghịch cảnh tạo đống gia tài, tiền và quyền đều nắm giữ trong lòng bàn tay

Tử vi đúng 7 ngày tiếp theo (1/7 - 7/7), 3 con giáp vượt nghịch cảnh tạo đống gia tài, tiền và quyền đều nắm giữ trong lòng bàn tay

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp may mắn có được những thay đổi đáng kể thời vận, tiền bạc thăng tiến bất ngờ. Bản mệnh có được cuộc sống giàu sang mà nhiều người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 7 con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 50 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 39 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026