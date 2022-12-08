Đúng 4h sáng Thứ 7 ngày 10/12/2022: Thời điểm thăng hoa của 3 con giáp này, biết nắm bắt cơ hội thì giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 16:20

Dù trước đó có vất vả thế nào thì thời điểm này, cuộc sống của những con giáp may mắn sau sẽ vô cùng viên mãn.

Tuổi Dần

Trong mắt người khác, tuổi Dần là những người có ý chí mạnh mẽ, kiên định và không bao giờ khuất phục trước số phận. Mặc dù tuổi Dần mang số mệnh phú quý nhưng không phải ai cũng được sinh ra từ gia đình phú quý, vì vậy muốn gây dựng cuộc sống giàu sang thì họ cũng phải tự nỗ lực rất nhiều. Những người tuổi Dần thường tham vọng, có đôi khi độc đoán nhưng mục đích cuối cùng của họ là có được cuộc sống mà người khác mong muốn.

Đúng 4h sáng Thứ 7 ngày 10/12/2022: Thời điểm thăng hoa của 3 con giáp này, biết nắm bắt cơ hội thì giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, thời gian trước cực khổ thế nào không biết, nhưng bước vào thời điểm này, tuổi Dần sẽ được thượng đế chiếu cố hết mực. Thời gian này, tuổi Dần được thần may mắn phù trợ, mọi công việc đều thuận lợi, suôn sẻ, tài vận vào túi liên tiếp. Đây cũng sẽ là thời điểm hoàng kim giúp tuổi Dần đổi đời, nếu biết nắm bắt cơ hội thì từ giờ về sau, cuộc sống giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh sống tình nghĩa, giàu lòng nhân ái, luôn nghĩ cho người xung quanh. Đây là con giáp giàu thấu hiểu, quan tâm đến cảm xúc của người khác nhất. Nhờ tính cách đặc biệt này mà tuổi Mão được ơn trên ban nhiều phước lành, hậu vận không chỉ được thần Tài nâng đỡ mà còn có quý nhân kề bên.

Đúng 4h sáng Thứ 7 ngày 10/12/2022: Thời điểm thăng hoa của 3 con giáp này, biết nắm bắt cơ hội thì giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian, người tuổi Mão liên tục gặp may mắn. Được quý nhân che chở và dẫn dắt, con giáp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phương diện tài lộc khởi vượng, thu nhập của bạn gia tăng đáng kể. Bản mệnh tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi nên việc kinh doanh diễn ra vô cùng suôn sẻ, hứa hẹn nhiều dự án khả quan hơn trong tương lai.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa trong lúc này sẽ có vận may cực . Người tuổi Ngọ có vận may ra ngoài, tiền bạc thuận thu, không quá lo lắng, có thể thực hiện theo kế hoạch của bản thân. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi, dễ được mọi người ghi nhận và được lãnh đạo khen ngợi, cảm giác hoàn thành mỹ mãn. Cuộc sống bình an và hạnh phúc, những biến cố qua đi, vui vẻ sẽ đến, nụ cười luôn rộng mở.

Đúng 4h sáng Thứ 7 ngày 10/12/2022: Thời điểm thăng hoa của 3 con giáp này, biết nắm bắt cơ hội thì giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời gian may mắn trong sự nghiệp và tài lộc với con giáp. Bạn có cơ hội thăng tiến nhờ sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan nên dễ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi ngày 10/12/2022 tu vi 12 con giáp ngày 10/12/2022 tu vi ngay 10/12/2022

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an