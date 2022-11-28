Đúng 4h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Ngọc Hoàng ưu bái ban mâm vàng cho 3 con giáp, từ nay nhiều lộc nhiều tiền, phát tài như ý, làm ăn thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 01:00

Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài vào khung giờ này. Bạn chăm chỉ làm việc nên sẽ được nhận những phần thưởng vô cùng xứng đáng. Hãy sẵn sàng đón nhận nhé!

Tuổi Sửu

Là con giáp phát tài vào khung giờ này, nên người tuổi Sửu có một ngày khá thuận lợi trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên nên được giao cho nhiệm vụ quan trọng. Dù đồng nghiệp xung quanh có đố kị, bạn cũng vẫn quyết tâm hướng tới các mục tiêu của mình và gặt hái thành công.

Đúng 4h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Ngọc Hoàng ưu bái ban mâm vàng cho 3 con giáp, từ nay nhiều lộc nhiều tiền, phát tài như ý, làm ăn thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, vì bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc nên dễ nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên khen ngợi. Thậm chí, một số người còn gặt hái được khoản tiền kha khá nhờ vào vận may của mình trong kinh doanh, đầu tư. Bạn thấy đấy, chỉ cần bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tuổi Mão

Mão vốn là những người tốt bụng, tử tế. Trong cuộc sống, họ luôn giữ thái độ tích cực, nỗ lực để có thể tiến xa hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bản mệnh còn có khiếu hài hước bẩm sinh, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tiếng cười cho những người xung quanh mình.

Đúng 4h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Ngọc Hoàng ưu bái ban mâm vàng cho 3 con giáp, từ nay nhiều lộc nhiều tiền, phát tài như ý, làm ăn thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều tin vui nối tiếp nhau. Chẳng những gặp được may mắn trong công việc mà mối quan hệ của Mão với cấp trên cũng như đồng nghiệp trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà thu nhập của Mão tăng tiến. Những nỗ lực mà Mão bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Con đường tài lộc mở ra trước mắt, vận may tăng vọt. Có thể nói đây sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với Mão.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bẩm sinh đã có trí thông minh tuyệt vời và trí tuệ cảm xúc cao. Nhờ bản tính tò mò, thích khám phá, họ có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, không tránh khỏi vấp ngã. Càng lớn tuổi, con giáp này càng tích lũy được nhiều phúc khí và may mắn, bước đi ngày càng vững vàng.

Đúng 4h sáng Thứ 4 ngày 30/11: Ngọc Hoàng ưu bái ban mâm vàng cho 3 con giáp, từ nay nhiều lộc nhiều tiền, phát tài như ý, làm ăn thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng vào khung giờ này người tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, có chí cầu tiến nên công việc làm ăn phát đạt. Nhờ trí tuệ cá nhân mà họ sẽ giải quyết được những rắc rối trong cuộc sống, gia đình hạnh phúc. Sự thuận lợi trong công việc thúc đẩy tài lộc thăng hoa. Được Thần Tài trợ mệnh, con giáp này hứa hẹn càng làm việc chăm chỉ bao nhiêu thì tài lộc sẽ càng càng hanh thông bấy nhiêu.

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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