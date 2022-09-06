Đúng 4 ngày trước Rằm (12/8-15/8 âm lịch): Tam Hợp cục xuất hiện, 3 con giáp may mắn đón 'bão' tài lộc, đánh đâu thắng đó, đầu tư là ra tiền, hy vọng tràn đầy, gia đình bình an, của cải ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 17:59

Đúng 4 ngày trước Rằm (12/8-15/8 âm lịch), 3 con giáp này có cơ hội đạt đỉnh cao về danh - tình - tiền, thu hái được nhiều thành công, càng cố gắng càng thắng lợi rực rỡ.

Tuổi Hợi

Đúng 4 ngày trước Rằm (12/8-15/8 âm lịch), tài lộc của người tuổi Hợi có nhiều điểm sáng khi thu nhập ngày càng tăng, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn ngày càng nhiều.

Tháng này mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ, bản mệnh càng mạnh dạn kinh doanh đầu tư càng dễ sinh lời sinh lãi. Tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, may mắn bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó nên bỏ túi không ít tiền của.

Nhờ tính cách xởi lởi, khéo léo cộng với sự hỗ trợ của cát tinh, con giáp này còn có thể tìm được nhiều mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Dần dần, bản mệnh sẽ chiếm được một vị trí riêng trên thị trường.

Đúng 4 ngày trước Rằm (12/8-15/8 âm lịch): Tam Hợp cục xuất hiện, 3 con giáp may mắn đón 'bão' tài lộc, đánh đâu thắng đó, đầu tư là ra tiền, hy vọng tràn đầy, gia đình bình an, của cải ào ào vào nhà - Ảnh 1
Đúng 4 ngày trước Rằm (12/8-15/8 âm lịch), tài lộc của người tuổi Hợi có nhiều điểm sáng khi thu nhập ngày càng tăng, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn ngày càng nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong tháng, con giáp này cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác. Chỉ cần bạn luôn cẩn thận trong mọi quyết định và không chịu lùi bước khi vướng phải khó khăn, phần thắng sẽ thuộc về phía bạn.

Tuổi Mão

con giáp may mắn đúng 4 ngày trước Rằm (12/8-15/8 âm lịch) cơ hội thăng quan tiến chức đang mở ra ngay trước mắt người tuổi Mão.

Thời điểm này, bạn được giao phó nhiều trọng trách, thể hiện vị thế của mình trong tập thể, hãy phát huy sự thông minh, sáng tạo của mình, bạn sẽ gặt hái được thành công.

Việc thăng thức tăng lương cũng hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu bạn đủ chăm chỉ và nỗ lực. Tuổi Mão hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương, thưởng phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Cơ hội hợp tác làm ăn đến với bạn khá nhiều.

Đúng 4 ngày trước Rằm (12/8-15/8 âm lịch): Tam Hợp cục xuất hiện, 3 con giáp may mắn đón 'bão' tài lộc, đánh đâu thắng đó, đầu tư là ra tiền, hy vọng tràn đầy, gia đình bình an, của cải ào ào vào nhà - Ảnh 2

Là con giáp may mắn đúng 4 ngày trước Rằm (12/8-15/8 âm lịch) cơ hội thăng quan tiến chức đang mở ra ngay trước mắt người tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, không khó để bạn có thể tìm cho mình một người có thể yêu thương và sẻ chia cuộc sống. Nếu có người tiếp cận trong thời gian này, hãy mạnh dạn, chủ động nắm bắt lấy hạnh phúc cho chính mình.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đúng 4 ngày trước Rằm (12/8-15/8 âm lịch) vô cùng hanh thông khi có nhiều dự án mới trong công việc. Tam hợp cục xuất hiện điềm báo công việc hanh thông, làm việc gì cũng như ý. Nếu thực sự cảm thấy đây chính là công việc bạn đam mê thì nên giữ gìn vị trí mình đang có, cố gắng phấn đấu nỗ lực từng ngày nhé. Đừng đứng núi này trông núi nọ, sẽ không được như ý đâu.

Thành quả đạt được vô cùng bất ngờ khiến cấp trên hết sức hài lòng về bạn. Nếu biết nắm bắt thời cơ và gây dựng các mối quan hệ hơn một chút thì cơ hội thăng tiến nhất định nằm trong tầm tay bạn.

Nguồn tài chính cũng theo đó mà dồi dào, có nhiều thành tựu. Bạn nên tích cóp một khoản dần dần đi nhé, không còn là thời nông nổi làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu nữa. Hết sức chú ý đến túi tiền của mình, không nên để người khác nhân cơ hội lợi dụng đâu.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 ngày tới đây (7 - 10/9), nắm bắt cơ hội trời cho, 3 con giáp thành công rực rỡ, trúng số đổi đời, ngủ dậy sau một đêm thành tỷ phú

Đúng 4 ngày tới đây (7 - 10/9), nắm bắt cơ hội trời cho, 3 con giáp thành công rực rỡ, trúng số đổi đời, ngủ dậy sau một đêm thành tỷ phú

Đúng 4 ngày tới đây (7 - 10/9), 3 con giáp có cơ hội gặp đại vận, sự nghiệp suôn sẻ, trúng số đổi đời, ăn nên làm ra, giàu có vô định.

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