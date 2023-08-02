Đúng 4 ngày cuối tuần (3/8 - 6/8), 3 tuổi này trúng quả trời ban, tiền vàng trải đầy nhà, may mắn ập đến, phú quý vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 02/08/2023 08:18

Vận may ập đến bất ngờ trong 4 ngày cuối tuần khiến họ cũng cảm thấy bất ngờ. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi nhưng 3 con giáp này có thể từ tay trắng dựng nên cơ đồ.

Tuổi Thìn

Thìn chăm chỉ, chịu khó, dù không phải người thông minh nhưng lòng nhân hậu luôn giúp bạn nhận được sự hỗ trợ của quý nhân. Có đi có lại là tất cả những gì bạn có được trong cuộc sống từ các mối quan hệ và sự giúp đỡ bạn dành cho người khác.

Trong 4 ngày cuối tuần, tuổi Thìn nhận tin vui hợp đồng thành công. Hơn cả, người làm kinh doanh rất tốt, các đơn hàng về ầm ầm. Bán hàng phải có duyên ngầm và bạn thực sự đang có duyên đó. Tình cảm chân thành dành cho người ấy cũng đang rất tốt. Đây chính là người giúp bạn vẽ ra những kế hoạch làm ăn tốt và thu về món hời cao, phải trân trọng và cảm ơn người này nhé!

Đúng 4 ngày cuối tuần (3/8 - 6/8), 3 tuổi này trúng quả trời ban, tiền vàng trải đầy nhà, may mắn ập đến, phú quý vinh hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tài vận của tuổi Mão khá rực rỡ vào 4 ngày cuối tuần. Thời gian này, tài lộc của tuổi Mão rực sáng, cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện cho thấy bản mệnh có nhiều nguồn thu khác nhau, không phải trông cậy chỉ riêng 1 mối.

Công việc của bản mệnh đang khá thuận lợi. Ấn Quan trợ mệnh, tuổi Mão không cần phải tranh đấu quá nhiều mà có thể yên tâm thể hiện năng lực của mình qua công việc, từ đó được cấp trên công nhận và cất nhắc lên vị trí xứng đáng.

Đúng 4 ngày cuối tuần (3/8 - 6/8), 3 tuổi này trúng quả trời ban, tiền vàng trải đầy nhà, may mắn ập đến, phú quý vinh hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, đúng 4 ngày cuối tuần, tuổi Tý chính là con giáp vượng lộc vượng tài nhất. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa nên càng về cuối tuần Tý càng phất lên đổi đời, song hỷ lâm môn.

Hỷ sự ập vào nhà, thần tài đưa đường chỉ lối nên con giáp may mắn này sẽ nằm duỗi mà ăn, ung dung hưởng lộc khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc lớn trời ban cho, tha hồ ngồi không hưởng phú quý. Bạn được quý nhân nâng đỡ, vận trình khá thuận lợi muốn gì được nấy.

Đúng 4 ngày cuối tuần (3/8 - 6/8), 3 tuổi này trúng quả trời ban, tiền vàng trải đầy nhà, may mắn ập đến, phú quý vinh hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

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