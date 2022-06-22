Đúng 4 ngày cuối tuần (23/6 - 26/6), top 3 con giáp có quý nhân phù trợ, tài vận tăng vọt khiến mỏi tay đếm tiền, tình duyên đượm thắm khiến người ghen đỏ con mắt

Dù làm việc gì, họ cũng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Con giáp tuổi này nổi tiếng cầu toàn. Họ luôn đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân cũng như những người ở bên cạnh mình.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất thông minh, ham học. Từ nhỏ, họ đã tự lập, luôn nỗ lực vươn lên. Người tuổi này được trời ban may mắn, phúc lộc.

Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Đúng 4 ngày cuối tuần (23/6 - 26/6), con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Không những thế, con giáp này còn nhận được không ít những lời mời hợp tác làm ăn. Người tuổi này làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao. Nhiều tin vui đến khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn.

Đúng 4 ngày cuối tuần (23/6 - 26/6), con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho thấy, đúng 4 ngày cuối tuần (23/6 - 26/6), vận trình tài lộc của tuổi Sửu cơ bản là thuận lợi. Bên cạnh, con giáp này có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần bạn chăm chỉ thì tiền bạc sẽ không cần phải lo nghĩ.

Trong thời gian này do có quý nhân trợ giúp nên người tuổi Sửu sẽ giải quyết được ổn thỏa những điều con tồn đọng trước đó. Cũng nhờ thế được cấp trên tin tường giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, thu về những khoản tiền đầu tay nên chẳng lo túng thiếu. Với những ai làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, lợi nhuận theo đó tăng lên gấp bội. Với những người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính, con giáp này còn có cả thu nhập phụ nữa.

Tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, thu về những khoản tiền đầu tay nên chẳng lo túng thiếu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn hôm nay có thể lường sức để hợp tác với người phù hợp. Có thể bạn còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân trong gia đình.

Đúng 4 ngày cuối tuần (23/6 - 26/6), kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Thìn có đủ sự tự tin, dễ phát triển vượt bậc trong thời gian này. Cần nhớ rằng bạn luôn có đủ bản lĩnh để tiền tài tăng vọt trong thời gian này. Hãy cho mọi người biết rõ quan điểm của bạn, để họ hiểu rằng bạn có những quy tắc, thói quen của riêng mình và họ buộc phải tôn trọng điều đó.

Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Thìn có đủ sự tự tin, dễ phát triển vượt bậc trong thời gian này. Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay là ngày Thìn rất tinh tế với một mối quan hệ nào đó. Dường như thứ gì đó đang diễn ra như một tương tác thông thường, khiến bạn nhận về nhiều niệm vui. Dự đoán tình cảm sẽ thăng hoa trong thời gian tới. Cần phát huy thêm.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.