Đúng 4 ngày cuối tháng 5 âm, Bồ Tát phù hộ trúng số lớn, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, vận may liên tiếp, của cải bội thu đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 24/06/2022 09:06

Lọt vào top may mắn, thần phật phù hộ giúp 3 con giáp càng cố gắng càng được đền đáp xứng đáng. Vận mệnh ngày càng tăng cao vượt trội.

Tuổi Hợi

Hợi bản tính tốt bụng, được Bồ tát phù hộ độ trì, phú quý tăng mạnh trong năm. Người cầm tinh con lợn là người thẳng thắn và trung thành, tâm hồn chín chắn, họ luôn có thể bình tĩnh đối mặt với những sự việc bất ngờ khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Họ sẽ không tức giận với bạn bè hoặc gia đình xung quanh vì khó khăn, họ giao tiếp với mọi người, không có xích mích hay cãi vã, luôn mỉm cười và không bao giờ buông tay. Đúng 4 ngày cuối tháng 5 âm công việc suôn sẻ và thuận lợi mang lại nguồn thu dồi dào. Đồng thời, các dự án mới được triển khai cũng mang lại nhiều triển vọng thúc đẩy doanh thu. Tài vận và công việc ngày càng phát triển, tăng tốc nhanh chóng giúp Hợi có của cải bội thu chóng mặt.

Đúng 4 ngày cuối tháng 5 âm, Bồ Tát phù hộ trúng số lớn, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, vận may liên tiếp, của cải bội thu đầy nhà - Ảnh 1
Đúng 4 ngày cuối tháng 5 âm công việc suôn sẻ và thuận lợi mang lại nguồn thu dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Văn Thù Bồ Tát là Phật Bản Mệnh của tuổi Mão. Đại diện cho sự thông thái, may mắn và giúp bạn nâng cao trí tuệ, tinh thần, đường học hành thuận lợi, phúc lộc đầy nhà.

Đúng 4 ngày cuối tháng 5 âm, ngài giúp người sinh năm Mão phát huy được năng lực sáng tạo và sức mạnh tiềm tàng trong con người họ để vượt lên mọi đối thủ trong tất cả các cuộc cạnh tranh, xây dựng được một sự nghiệp huy hoàng, bền vững.

Sự thăng tiến vượt bậc này giúp bạn giành được cơ hội tăng tài phát lộc như diều gặp gió. Trên phương diện tài lộc, Mão càng về cuối tuần lại càng có dấu hiệu thăng hoa. Việc làm ăn buôn bán sẽ mang tới cho bạn một những khoản tài chính không hề ít chút nào.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường thông minh tài trí hơn người, cả đời xuôi ngược nhưng lại gặp nhiều may mắn. Trời sinh tuổi Ngọ sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Đại Thế Chí Bồ Tát - vị thần mang lại ánh sáng của trí tuệ. Ngài chính là vị Phật trợ giúp bên phải Đức Phật A Di Đà.

Sự nghiệp được quý nhân phù trợ, có sự ổn định, vững vàng, "quý nhân" phù hộ nên cả đời bình an. Phật quang phổ chiếu - ánh sáng của nhà phật chiếu đến khắp nơi sẽ giúp bạn được "gặp hung hóa cát", luôn cát tường, may mắn như ý nguyện. Đúng 4 ngày cuối tháng 5 âm, đi trên những con đường sáng, bạn còn phát huy được hết trí tuệ của mình để đạt đến một thế giới lý tưởng, công danh, bổng lộc và tiền tài đến như suối thác.

Đúng 4 ngày cuối tháng 5 âm, Bồ Tát phù hộ trúng số lớn, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, vận may liên tiếp, của cải bội thu đầy nhà - Ảnh 2
Đúng 4 ngày cuối tháng 5 âm, đi trên những con đường sáng, bạn còn phát huy được hết trí tuệ của mình để đạt đến một thế giới lý tưởng, công danh, bổng lộc và tiền tài đến như suối thác. Ảnh minh họa: Internet

Mối nhân duyên với người khác phái của những anh chàng, cô nàng cầm tinh con Ngựa cũng khá tốt đẹp. Họ luôn dành nhiều tình cảm cho trưởng bối và đồng nghiệp, mối quan hệ với cha mẹ cũng khá tốt. Bên cạnh đó, sức khỏe cũng rất tốt, vận khí cũng tăng giúp cả đời thuận lợi, không gặp phiền muộn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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