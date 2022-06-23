Đúng 2 ngày cuối tuần (25/6 - 26/6), quý nhân soi đường dẫn lối, 3 con giáp tài vận tăng vùn vụt, lội ngược dòng trúng độc đắc trong năm

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 12:37

Thời điểm hoàng kim chiếu sáng giúp các con giáp tăng lộc, ít chi, bội thu lớn trong năm, nắm bắt là thăng hoa.

Tuổi Tỵ

Vốn là người nhanh nhẹn, vui vẻ, sôi nổi và luôn nhiệt tình trong cuộc sống. Người tuổi Tỵ ngày càng nắm bắt được nhiều cơ hội phát triển bản thân. Sau những va vấp đầu đời, những người này biết đúc kết kinh nghiệm và bài học cho chính mình, từ đó có thể xây dựng được sự nghiệp ổn định, vững mạnh trong năm

Tử vi cho hay đúng 2 ngày cuối tuần (25/6 - 26/6) những người này sẽ bước vào giai đoạn viên mãn nhất trong cuộc đời khi mọi sự đều như ý, cuộc sống an khang thịnh vượng.

Đặc biệt hơn, sự nghiệp của những người này sẽ bước vào giai đoạn đỉnh cao, họ sẽ gặt hái được vô vàn thành công lớn, vì thế mà tiền tài, địa vị cũng được nâng lên tầm cao mới trong giai đoạn này. Càng về cuối năm, những người này càng được sống trong sung túc, viên mãn.

Đúng 2 ngày cuối tuần (25/6 - 26/6), quý nhân soi đường dẫn lối, 3 con giáp tài vận tăng vùn vụt, lội ngược dòng trúng độc đắc trong năm - Ảnh 1
Đúng 2 ngày cuối tuần (25/6 - 26/6) những người này sẽ bước vào giai đoạn viên mãn nhất trong cuộc đời khi mọi sự đều như ý, cuộc sống an khang thịnh vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn luôn tự tin, và cũng rất biết nắm bắt cơ hội. Đúng 2 ngày cuối tuần (25/6 - 26/6) người tuổi Dần được quý nhân dẫn lối, Bồ tát phù hộ nên mọi việc trong cuộc sống đều hết sức suôn sẻ, họ liên tiếp nhận được những tin vui bất ngờ trong công việc lẫn tình cảm. Tài phúc của người tuổi Dần cũng vô cùng dồi dào, tiền bạc luôn tràn ngập két. Vì vậy mà không lo, cả năm không thiếu tiền tiêu. Trở thành những con giáp tỏa sáng nhất trong năm.

Đúng 2 ngày cuối tuần (25/6 - 26/6), quý nhân soi đường dẫn lối, 3 con giáp tài vận tăng vùn vụt, lội ngược dòng trúng độc đắc trong năm - Ảnh 2
Đúng 2 ngày cuối tuần (25/6 - 26/6) người tuổi Dần được quý nhân dẫn lối, cuộc sống hết sức suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách rất mạnh mẽ và cứng như đá nên dù gặp khó khăn gì họ cũng sẽ dốc hết sức lực để hoàn thành, không bỏ cuộc giữa chừng.

Do vậy, tự nhiên vận may của quý nhân này rất mạnh, dù gặp khó khăn cũng được giúp đỡ, dễ dàng trở thành người giàu có. Bản tính tốt bụng, chăm chỉ, cần cù của Sửu cũng được phù hộ, phú quý tăng mạnh! Những người sinh ra thuộc con giáp này nếu biết rõ mục tiêu có thể trở thành triệu phú trong sự nghiệp của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp tháng 6 tuổi Sửu tuổi Dần tuổi Tỵ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 44 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 19 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 34 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026