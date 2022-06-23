Đúng 3 ngày cuối tháng 5 âm (26/6 - 28/6), Bồ Tát phù hộ, Thần Tài tương trợ, 3 con giáp tài lộc vượt chỉ tiêu, biệt thự, xe hơi ngập lối

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 09:48

Tích đức, tích phước đủ tốt giúp cuộc sống ngày một tốt hơn, top 3 con giáp ngày càng có vận trình tăng tiến.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có ngũ hành mộc tương trợ, con giáp này rất tháo vát, siêng năng, cho dù có trải qua nhiều thăng trầm vẫn cố gắng vươn lên.

Đúng 3 ngày cuối tháng 5 âm (26/6 - 28/6), vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Bước vào cục diện tương sinh, thời cơ liên tiếp kéo đến, tài phú cũng vô cùng dồi dào, nếu biết tận dụng mà chọn lựa ra những cơ hội đầu tư tốt nhất ắt không phải lo về tài chính trong suốt tháng và năm nay.

Ngoài ra, những khó khăn, vướng mắc trong công việc của con giáp này cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết triệt để, hơn nữa với sự trợ giúp của quý nhân, người tuổi Mão cũng sẽ tạo được nhiều đột phá, thăng tiến lớn trong sự nghiệp đúng 3 ngày cuối tháng 5 âm (26/6 - 28/6).

Đúng 3 ngày cuối tháng 5 âm (26/6 - 28/6), Bồ Tát phù hộ, Thần Tài tương trợ, 3 con giáp tài lộc vượt chỉ tiêu, biệt thự, xe hơi ngập lối - Ảnh 1
Đúng 3 ngày cuối tháng 5 âm (26/6 - 28/6), vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người sinh năm Tý sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Phật Quan âm nghìn tay – vị thần tượng trưng cho sự nhân ái, từ bi.

Những người tuổi Tý sẽ phù hợp với vị Phật bản mệnh Quan âm. Đúng 3 ngày cuối tháng 5 âm (26/6 - 28/6), Phật Quan âm nghìn tay mang đến sự may mắn, giúp mọi việc hanh thông, thuận lợi, cầu lộc đắc lộc, cầu tài. Ngoài ra, tuổi Tý cũng phải luôn tâm niềm làm điều thiện, không được làm ăn phi pháp để tránh gặp phải những trở ngại lớn, khiến bạn phải ân hận đến suốt đời.

Đúng 3 ngày cuối tháng 5 âm (26/6 - 28/6), Bồ Tát phù hộ, Thần Tài tương trợ, 3 con giáp tài lộc vượt chỉ tiêu, biệt thự, xe hơi ngập lối - Ảnh 2
Đúng 3 ngày cuối tháng 5 âm (26/6 - 28/6), Phật Quan âm nghìn tay mang đến sự may mắn, giúp mọi việc hanh thông, thuận lợi, cầu lộc đắc lộc, cầu tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất bản tính lạc quan, sẵn sàng hành động vì lợi ích của người khác, thuở trẻ gặp chút khó khăn thiệt thòi nhưng lớn lên sẽ được sung sướng, hạnh phúc. Đặc biệt là những người cầm tinh các chú cún luôn có Di Lặc Bồ Tát bảo hộ, nhiều lần trải qua vất vả nhưng trung vận được sống trong giàu sang phú quý, trường thọ bách niên.

Đúng 3 ngày cuối tháng 5 âm (26/6 - 28/6), Bồ Tát phù hộ, Thần Tài tương trợ, 3 con giáp tài lộc vượt chỉ tiêu, biệt thự, xe hơi ngập lối - Ảnh 3
 Phật quang phổ chiếu - ánh sáng của nhà phật chiếu đến khắp nơi sẽ giúp bạn được "gặp hung hóa cát", luôn cát tường, may mắn như ý nguyện, tài lộc tăng tiến theo năm. Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp được quý nhân phù trợ, có sự ổn định, vững vàng, "quý nhân" phù hộ nên cả đời bình an, lộc sắm nhà, xe hơi không thiếu. Phật quang phổ chiếu - ánh sáng của nhà phật chiếu đến khắp nơi sẽ giúp bạn được "gặp hung hóa cát", luôn cát tường, may mắn như ý nguyện, tài lộc còn tăng tiến theo năm.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Theo tử vi, vận trình ngày một tăng vọt, các con giáp lật ngược tình thế, bổ sung tiền vào túi dễ dàng, công danh bổng lộc thăng hoa.

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