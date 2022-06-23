Đúng 2 ngày tới (24/6 -25/6): Vận may chiếu sáng, ba con giáp được Thần Tài "điểm tên sổ đỏ", tài sản tăng hơn định mức, giàu ú ụ thời gian tới

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 13:47

Lọt vào thời điểm may mắn, 3 con giáp dễ dàng thăng quan tiến chức, làm gì cũng thành công, tài sản có thêm nhiều vượt định mức.

Tuổi Sửu

Đúng 2 ngày tới (24/6 -25/6), người tuổi Sửu bước vào một giai đoạn mới. Do cung mệnh xuất hiện cát tinh, lại thêm vận chính tài vô cùng vượng phát nên có thể coi đây là thời điểm “Phúc Lộc song toàn” của người tuổi Sửu. Công việc của người tuổi Sửu đúng 2 ngày tới (24/6 -25/6) do có quý nhân phù hộ nên vô cùng thuận lợi giúp cho tài khí tăng lên nhanh chóng. Đây là thời điểm thích hợp cho việc cầu tài của con giáp này.

Chính vì thế mà tài khoản cá nhân của người tuổi Sửu trong thời gian từ đầu tháng luôn đầy ắp tiền bạc, giúp họ có một cuộc sống vô tư vô lo.

Đúng 2 ngày tới (24/6 -25/6): Vận may chiếu sáng, ba con giáp được Thần Tài 'điểm tên sổ đỏ', tài sản tăng hơn định mức, giàu ú ụ thời gian tới - Ảnh 1
Đúng 2 ngày tới (24/6 -25/6), người tuổi Sửu bước vào một giai đoạn phát triển. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu nhận được khá nhiều sự giúp đỡ trong công việc đúng 2 ngày tới (24/6 -25/6). Mọi việc điều diễn ra trôi chảy và suôn sẻ. Bạn đạt được một số thành tích đáng kể trong sự nghiệp của mình và đi kèm với đó là việc được tăng lương, các khoản tiền thưởng kha khá sẽ lấp đầy túi tiền mới bị vơi đi không ít sau thời gian vừa rồi. Thói quen tiết kiệm cũng giúp bạn tích lũy được thêm một khoản tiền dành cho tương lai sau này, thậm chí là bạn còn đủ tiền để đổi xe hay mua nhà trong thời gian này nữa đấy. Tuy nhiên đôi khi cũng nên nuông chiều bản thân một chút nhé tuổi Dậu, tận hưởng cuộc sống một chút sẽ khiến bạn có thêm nhiều động lực để phấn đấu và cố gắng hơn đấy.

Đúng 2 ngày tới (24/6 -25/6): Vận may chiếu sáng, ba con giáp được Thần Tài 'điểm tên sổ đỏ', tài sản tăng hơn định mức, giàu ú ụ thời gian tới - Ảnh 2
Các khoản tiền thưởng kha khá sẽ lấp đầy túi tiền mới cho Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều điều như ý trong mọi mặt cuộc sống.

Trong công việc của bản mệnh về cơ bản khá ổn định, tuy vẫn có những khó khăn xuất hiện cản đường đến thành công song bạn đã thuận lợi xử lý, giành được cơ hội thăng tiến như diều gặp gió.

Đúng 2 ngày tới (24/6 -25/6), người tuổi Mùi sẽ có lộc của bản mệnh có dấu hiệu tăng tiến. Nhờ những cố gắng và nỗ lực không ngừng trong việc tìm kiếm cơ hội để tăng thu nhập cho mình mà bạn đã được đền đáp xứng đáng. Thời gian tới đây, chắc chắn sẽ đạt được thành công, tiền bạc dồi dào, không ngừng thăng tiến. Thậm chí, lọt vào sổ tài lộc của Thần Tài.

Đúng 2 ngày tới (24/6 -25/6): Vận may chiếu sáng, ba con giáp được Thần Tài 'điểm tên sổ đỏ', tài sản tăng hơn định mức, giàu ú ụ thời gian tới - Ảnh 3
Đúng 2 ngày tới (24/6 -25/6), người tuổi Mùi sẽ có lộc của bản mệnh có dấu hiệu tăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Với những ai còn độc thân không cần quá nóng vội trong việc tìm kiếm một nửa thích hợp với mình, bạn hoàn toàn có thể tự yêu thương và hoàn thiện bản thân trước rồi duyên sẽ tự tìm đến với bạn.

 *Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 2 ngày cuối tuần (25/6 - 26/6), quý nhân soi đường dẫn lối, 3 con giáp tài vận tăng vùn vụt, lội ngược dòng trúng độc đắc trong năm

Đúng 2 ngày cuối tuần (25/6 - 26/6), quý nhân soi đường dẫn lối, 3 con giáp tài vận tăng vùn vụt, lội ngược dòng trúng độc đắc trong năm

Thời điểm hoàng kim chiếu sáng giúp các con giáp tăng lộc, ít chi, bội thu lớn trong năm, nắm bắt là thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn Tử vi tháng 6/2022

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 21 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 46 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 21 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 36 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026