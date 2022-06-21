Đúng 4 giờ chiều (22/6): Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp uống no lộc trời, cơ hội vàng xuất hiện trong ngày, nắm bắt là sự nghiệp thành công

Tâm linh - Tử vi 21/06/2022 14:20

Trong cuộc sống có nhiều thời điểm, đúng 4 giờ chiều (22/6) được dự báo là thời điểm ‘ăn lộc’ no nhất của 3 con giáp này.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đúng 4 giờ chiều (22/6), sẽ nhận được những cơ hội tốt đẹp, thuận lợi nên con giáp có thể trân trọng những cơ hội đó.

Đúng 4 giờ chiều (22/6), không chỉ chuyện tình cảm cua con giáp này suôn sẻ, đôi lứa hạnh phúc, hôn nhân viên mãn mà tài vận cũng rất vượng phát. Người tuổi Tuất không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà tiền vẫn như “thác lũ” ào ào chảy vào tài khoản. Con giáp này không còn phải quá đau đầu vì tiền nữa và có thể chi tiêu thoải mái hơn thời gian trước đây. Quả thật, bạn đã quá may mắn.

Đúng 4 giờ chiều (22/6): Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp uống no lộc trời, cơ hội vàng xuất hiện trong ngày, nắm bắt là sự nghiệp thành công - Ảnh 1
Người tuổi Tuất không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà tiền vẫn như “thác lũ” ào ào chảy vào tài khoản. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. So với những con giáp khác, tuổi Tỵ thường gặt hái được nhiều thành công hơn, họ biết tận dụng mối quan hệ tốt và biết nắm bắt thời cơ để phát triển sự nghiệp.

Trong thời gian qua, tuổi Tỵ đã gặp không ít khó khăn, trắc trở, nhưng đúng 4 giờ chiều (22/6) này, họ sẽ có vận may lội ngược dòng, sự nghiệp và tài vận đều có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, đúng 4 giờ chiều (22/6), tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối, tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống thăng hoa, càng làm việc sẽ càng kiếm được nhiều tiền, thời thế thịnh vượng đang ở ngay trước mắt.

Đúng 4 giờ chiều (22/6): Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp uống no lộc trời, cơ hội vàng xuất hiện trong ngày, nắm bắt là sự nghiệp thành công - Ảnh 2
Tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cũng nằm trong top những con giáp cực kỳ may mắn đúng 4 giờ chiều (22/6). Công việc của họ thuận buồm xuôi gió, gặt hái nhiều thành công, thành tựu.

Bản mệnh được quý nhân phù trợ nên tuổi Dậu sẽ không cần lo lắng về những vấn đề phát sinh bất ngờ. Chính nhờ sự suôn sẻ trong bản mệnh này tuổi Dậu thêm phần tự tin, kiên định. Nhờ vậy, họ đưa ra những quyết định rất sáng suốt, đúng đắn, thành quả vượt ngoài mong đợi.

 *Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 21/6, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, làm đâu trúng đó, bước sang trái trúng vàng, bước sang phải trúng bạc, ‘cưỡi mây’ thăng hoa tiền tài vượt bậc

Sau 21/6, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, làm đâu trúng đó, bước sang trái trúng vàng, bước sang phải trúng bạc, ‘cưỡi mây’ thăng hoa tiền tài vượt bậc

Theo tử vi sau ngày 21/6, top 3 con giáp này chẳng lo thiếu tiền. Sự nghiệp ngày càng phát triển, gặt hái thành công giúp họ giàu có khó ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi may mắn tuổi Dậu tuổi Tỵ tuổi Tuất

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 24 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 49 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 24 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 39 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026