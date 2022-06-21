Đúng 9 ngày cuối tháng 6: TOP 3 con giáp đỏ nhất thế gian, 'hút cạn' lộc trời, cuộc sống không ngừng phát lộc, tiền dư dả chảy vào túi

Tâm linh - Tử vi 21/06/2022 09:52

Theo tử vi học, đúng 9 ngày cuối tháng 6, top 3 con giáp này sẽ nỗ lực vươn lên, vượt mọi giới hạn và thành công.

Tuổi Ngọ

Đúng 9 ngày cuối tháng 6, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm 9 ngày cuối tháng 6, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Đúng 9 ngày cuối tháng 6: TOP 3 con giáp đỏ nhất thế gian, 'hút cạn' lộc trời, cuộc sống không ngừng phát lộc, tiền dư dả chảy vào túi - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn cần cù, chăm chỉ, có chí tiến thủ. Con giáp này sống tích cực, không bao giờ bỏ cuộc chỉ vì những khó khăn nhỏ.

Dù cơ hội chiến thắng rất mong manh, tuổi Sửu vẫn nỗ lực, kiên trì đến cùng, làm việc chăm chỉ không hề phàn nàn.

Bản mệnh không ngại khó ngại khổ nên sớm muộn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đúng 9 ngày cuối tháng 6, tuổi Sửu nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên vận trình suôn sẻ, hoàn thành những dự định đã ấp ủ bấy lâu, nhận được thành công xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Đúng 9 ngày cuối tháng 6: TOP 3 con giáp đỏ nhất thế gian, 'hút cạn' lộc trời, cuộc sống không ngừng phát lộc, tiền dư dả chảy vào túi - Ảnh 2

Tuổi Sửu nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên vận trình suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

So với tuổi Ngọ, tuổi Tỵ là con giáp may mắn thứ 2, Tỵ có mối quan hệ tương hợp, nên người tuổi Tỵ được cho là sẽ thuận lợi trong mọi bề, từ sự nghiệp cho đến sức khỏe, tình duyên.

Người tuổi Tỵ là những người có nét duyên ngầm, họ hài hước, vui vẻ bên ngoài, nhưng bên trong lại không ngừng phân tích, đầu óc vô cùng tỉnh táo, thực tế, càng gặp chuyện khó khăn lại càng bình tĩnh, tìm hướng giải quyết, do đó dễ đạt được thành tựu lớn trong công việc.

Tử vi học có nói, đúng 9 ngày cuối tháng 6, tuổi Tỵ "nằm cũng ra tiền", vì cơ hội xuất hiện ở khắp mọi nơi, chỉ cần họ biết nắm lấy và bắt tay vào thực hiện. Trong mùa hè này, đúng 9 ngày cuối tháng 6 là giai đoạn vàng của họ, trong đó tuổi Tỵ làm gì hầu như cũng đem lại kết quả ngoài mong đợi.

*Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Xem tử vi đúng 2 ngày giữa tuần (22 - 23/6), TOP 3 con giáp quét sạch khó khăn, vận may tài lộc liên tiếp tới, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng

Xem tử vi đúng 2 ngày giữa tuần (22 - 23/6), TOP 3 con giáp quét sạch khó khăn, vận may tài lộc liên tiếp tới, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng

Xem tử vi đúng 2 ngày giữa tuần (22 - 23/6) là thời điểm 3 con giáp cải thiện tài chính tốt nhất. Nhờ vận may và những nỗ lực vượt khó, 3 con giáp gặt hái nhiều thành công, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tuổi Ngọ tuổi Tỵ tuổi Sửu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 29 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 54 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 29 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 44 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026