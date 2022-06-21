Đúng 2 ngày giữa tuần (22/6 - 23/6), cát vận đại vượng phát, Thần Tài lót đường, 3 con giáp gặp thời thế vô biên, tiền bạc chảy vào túi ào ào t

Tâm linh - Tử vi 21/06/2022 08:31

Đúng thời điểm 2 ngày giữa tuần (22/6 - 23/6) là thời điểm tốt lành được dự báo đến với 3 con giáp này, thu nhập tăng lên, tiền tài chảy vào túi ngày một nhiều.

Tuổi Sửu

Thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, bước vào năm 2022 vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy.

Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Tử vi nói rằng, đúng 2 ngày giữa tuần (22/6 - 23/6), con giáp này sẽ đón nhận nhiều vận may lớn. Trong tháng, sự nghiệp của tuổi Sửu phát triển như ý muốn, vận khí được cải thiện, cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Đúng 2 ngày giữa tuần (22/6 - 23/6), cát vận đại vượng phát, Thần Tài lót đường, 3 con giáp gặp thời thế vô biên, tiền bạc chảy vào túi ào ào t - Ảnh 1
Sửu đón nhận nhiều vận may lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bề ngoài người tuổi Ngọ nhìn có vẻ nhiệt tình, cởi mở hoạt bát, nhưng thật ra trong lòng họ luôn cô đơn tĩnh mịch, khó ai có thể thực sự bước vào trái tim họ.

Đúng 2 ngày giữa tuần (22/6 - 23/6), đường tài lộc và đường sự nghiệp của họ rất tốt, có tin vui như thăng chức hay tăng lương, hoặc có thể là nhận được đơn hàng mới, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, gặt hái được nhiều thành công. Hơn nữa họ vốn là người vừa có năng lực vừa có thực lực, một khi có cơ hội thì họ nhất định sẽ không bỏ qua.

Người tuổi Ngọ làm người chính trực, làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc, luôn có tính sáng tạo, họ luôn giữ một vai trò quan trọng trong bộ máy của công ty.

Đúng 2 ngày giữa tuần (22/6 - 23/6), con đường sự nghiệp của con giáp này phát triển rất tốt, lên như diều gặp gió. Dẫu vậy, năm nay đường tình duyên của họ dường như không được như ý, không có bước tiến mới. Vì vậy năm nay họ phù hợp với việc kiếm tiền hơn là việc yêu đương.

Đúng 2 ngày giữa tuần (22/6 - 23/6), cát vận đại vượng phát, Thần Tài lót đường, 3 con giáp gặp thời thế vô biên, tiền bạc chảy vào túi ào ào t - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của Ngọ phát triển rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trước đó, người tuổi Tý có thể gặp nhiều việc không thuận lợi, nhiều chuyện phiền phức, sự nghiệp không thuận lợi, thu nhập cũng không được như ý.

Nhưng đúng 2 ngày giữa tuần (22/6 - 23/6), người tuổi Tý không những thoát được vận xui mà còn sẽ nghênh đón tài vận của mình.

Trong công việc sẽ thuận lợi mọi bề, thăng chức tăng lương, tiền tài cũng kiếm được dễ dàng, khả năng phát tài rất lớn.

Người tuổi Tý có đầu óc linh hoạt, nhiều suy tính, cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa cũng đều có thể dựa vào trí tuệ của bản thân giải quyết dễ dàng.

Đúng 2 ngày giữa tuần (22/6 - 23/6), tài vận của người tuổi Tý sẽ càng vượng, tài vận khắp nơi, vận may không dứt. Chỉ cần bản thân nỗ lực thêm một chút, bỏ công sức trong công việc và sự nghiệp nhiều hơn, đồng thời biết tận dụng các mối quan hệ xung quanh thì sẽ đạt được tài phúc dồi dào như mong muốn.

*Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 10 ngày cuối tháng 6 (20/6 - 30/6): Top 3 con giáp ÔM TRỌN LỘC TRỜI, kiếm tiền giỏi giang, mua nhà sắm xe dư dả

Đúng 10 ngày cuối tháng 6 (20/6 - 30/6): Top 3 con giáp ÔM TRỌN LỘC TRỜI, kiếm tiền giỏi giang, mua nhà sắm xe dư dả

Đúng 10 ngày cuối tháng 6, top 3 con giáp có vận mệnh cực thăng tiến, dễ dàng "thừa thắng xông lên", xây dựng cuộc sống đủ đầy, dư dả trong năm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 6 tử vi 2022 tử vi 22/6

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 45 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 19 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 34 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026