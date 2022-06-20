Tử vi đúng 4 ngày cuối (27/6-30/6): Top 3 con giáp giàu có hết phần thiên hạ, khiến ai cũng phải hờn ghen đỏ con mắt

Đúng 4 ngày cuối (27/6-30/6) này là thời gian hoàng kim của Thìn. Những nỗ lực của người tuổi Thìn sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng.

Những người cầm tinh con Rồng có tham vọng và hoài bão lớn lao. Trong công việc, họ luôn cố gắng đạt được thành tích xuất sắc, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan tiến chức. Vì vậy, họ luôn được cấp trên tin tưởng, giao phó trọng trách quan trọng.

Đường tài lộc vượng, người tuổi Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền trong khoảng thời gian sắp tới. Hãy bắt đầu tìm hiểu các danh mục đầu tư để đồng tiền sinh lời hiệu quả.

Trong công việc, họ sẽ đạt được những đỉnh cao mới, gặt hái nhiều thành tích đáng kể.

Người Tuổi Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 4 ngày cuối (27/6-30/6) là thời điểm vận may của tuổi này lội ngược dòng ngoạn mục, mọi khó khăn đều được giải quyết. Theo đó, người tuổi Ngọ không chỉ gặp may mắn trong sự nghiệp mà tài lộc cũng vượng phát vô cùng.

Xem tử vi của 12 con giáp, người tuổi này may mắn có cục diện Tam Hợp chống lưng, lại thêm nhiều cát tinh chiếu mệnh, vận khí như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. Tài lộc nhờ vậy cũng ngày càng hanh thông, thích hợp đầu tư hay kinh doanh, hứa hẹn nhiều bội thu.

Dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu. Càng chịu đầu tư thì càng có lời nhiều, tích tiểu thành đại, sớm muộn gì cuộc sống cũng dư dả hơn thời gian trước.

Tam Hợp chống lưng, Cát Tinh chiếu mệnh soi sáng cho tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu thưởng rất bình tĩnh, lý trí và thực dụng. Ngay cả trong nghịch cảnh, họ vẫn tự mình vươn lên chứ không nhờ cậy đến người khác.

Khi làm gì, con giáp này cũng tính toán kỹ càng vì vậy họ luôn đạt được hiệu quả cao so với những đồng nghiệp.

Đúng 4 ngày cuối (27/6-30/6), con giáp tuổi Dậu có nhiều chuyện vui, gia đạo bình an, của cải ào ào vào nhà.

Con giáp tuổi này tốt bụng, chân thành, luôn cố gắng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Cũng bởi vậy mà phúc khí của họ dồi dào, gặp nhiều điều may mắn. Nếu thời gian trước, họ gặp không ít tai nạn, sự cố thì thời gian tới, mọi sự dần khởi sắc. Người ốm đau, bệnh tật cũng dần bình phục.

Tuổi Dậu đạt nhiều thành tựu trong những ngày cuối tháng 6. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, những con giáp tuổi Dậu làm công ăn lương sẽ đạt được thành tựu nhất định. Người tuổi này làm ăn kinh doanh cũng gặp thời, gặp thế, thu lợi nhuận lớn. Những người học hành, thi cử cũng đạt được thành tích ấn tượng.

*Bải viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.