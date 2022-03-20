Đúng 30 ngày tới, 3 con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lốisố dư trong tài khoản tăng đều đặn, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý trời ban

Với tác động của Tam Hợp Thái Tuế, chuyện hợp tác làm ăn của người tuổi Hợi đang diễn ra khá tốt đẹp, mang về cho con giáp này nguồn thu đáng kể. Bản mệnh biết cách để thuyết phục đối tác tin vào phương án thực hiện của mình, đồng thời cũng đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo để nâng cao doanh thu cho cả đôi bên.

30 ngày tới bản mệnh nên có những kế hoạch dài hạn hơn, đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc mở rộng phạm vi kinh doanh hơn nữa. Đồng thời khi tiền bạc dư dôi nên nghĩ tới khi túng thiếu mà biết cách tiết kiệm chi tiêu chứ không phung phí, ném tiền qua cửa sổ.

Tuy nhiên, do ngũ hành tương khắc nên có điềm tranh cãi bất hòa giữa tuổi này và người thân trong nhà. Vì không đồng nhất quan điểm trong một số vấn đề nên hai bên có thể to tiếng với nhau, khiến không khí trong gia đình căng thẳng, ai nấy đều khó chịu.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có đôi cánh phượng hoàng với năng lực vượt trội. Do đó, họ càng thêm dũng khí để cạnh tranh, tiến tới, không bao giờ thừa nhận thất bại.

Trong năm nay, con giáp tuổi Dậu sẽ có vận trình tốt đến không ngờ. 30 ngày tới vận may của con giáp này đã bắt đầu khởi động, thành tựu nổi bật, tháng tư có khả năng thăng chức, tăng lương.

Ảnh minh họa

Ngay cả gia đình của con giáp tuổi Dậu cũng sẽ sung túc suốt thời điểm giữa năm 2022. Dù là gia đình kinh tế khó khăn, đông con, nhiều cháu cũng không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa.

Nhờ đó, tâm lý của người tuổi Dậu sẽ bình yên hơn, không còn phải mất ăn mất ngủ vì lo lắng những chuyện khó khăn, rắc rối. Vì vậy, họ càng toàn tâm toàn ý vào công việc, tự tin đối mặt với những thử thách mới, thành công không ngừng.

Tuổi Thìn

Trong vòng 30 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ thành công và có nhiều bước tiến lớn. Với sự nỗ lực của bản thân cùng với một chút may mắn “gặp thời, gặp thế” khiến hầu như mọi ước mơ, mục tiêu của bạn bây giờ đều sẽ trở thành hiện thực.

Nếu đang xem xét đến việc thay đổi nghề nghiệp, chỗ làm, mặt hàng kinh doanh thì bạn hãy mạnh dạn lên vì biết đâu quyết định này sẽ mở ra thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của bạn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.