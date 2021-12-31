Đúng 3 ngày tới, cảnh báo 3 con giáp 'đen đủi hết phần người khác', nhẹ thì mất tiền, nặng mất việc, cẩn thận đầu năm 2022 tiểu nhân 'thọc gậy bánh xe'

Tuổi Dần



Chuyên gia tử vi dự báo rằng, năm Nhâm Dần 2022, tài vận của người tuổi Dần gặp phải cục diện Bệnh Sát, bản thân rất dễ rơi vào cảnh phá sản, thậm chí con giáp này còn bị lừa gạt tiền bạc đến mức trắng tay và dễ bị kiện cáo.



Đặc biệt, trong 3 ngày sắp tới, con giáp này dễ phạm sai lầm khi đưa ra các quyết định liên quan đến tài chính, có khả năng hao tốn tiền bạc.



Con giáp tuổi Dần nên lưu ý, cẩn thận, tránh làm những việc quan trọng, "giữ chặt tiền trong túi, nếu không có nguy cơ rất cao dẫn đến hao tổn tốn của, thâm hụt tiền bạc, nặng hơn là vướng vào thị phi, rắc rối.

Người tuổi Dần phải hết sức đề cao cảnh giác trong 3 ngày này, tránh thị phi, tranh cãi, hay quyết định những chuyện quan trọng.



Tuổi Tý



Bước sang năm 2022, tài vận cung của người tuổi Tý xuất hiện cục diện Thiên Cẩu phá tài, tài vận đại hung bởi “thiên cẩu thực tài” là một trong mười hung sát Thái Tuế.



Trong 3 ngày sắp tới, người tuổi Tý rất dễ bị lừa gạt bởi đối tác làm ăn, cần cẩn thận khi nên cần khi đầu tư, khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.



Đừng quá tin người mà lầm vào cảnh trắng tay và đồng thời cũng nên bình tĩnh, tránh manh động khi phát sinh vấn đề tài chính để tránh “tiền mất tật mang”.