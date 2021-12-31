Đúng 3 ngày tới, cảnh báo 3 con giáp 'đen đủi hết phần người khác', nhẹ thì mất tiền, nặng mất việc, cẩn thận đầu năm 2022 tiểu nhân 'thọc gậy bánh xe'

Tâm linh - Tử vi 31/12/2021 09:30

Theo dự báo của chuyên gia tử vi, đúng 3 ngày tới, 3 con giáp này sẽ gặp vận "đen đủi", cần phải cẩn thận kẻo mất tiền, "rước họa vào thân" trong những ngày đầu năm. Nếu bạn thuộc 3 con giáp này, hãy đọc kỹ để tránh vận hạn "đen đủi" nhé!

Tuổi Dần

Chuyên gia tử vi dự báo rằng, năm Nhâm Dần 2022, tài vận của người tuổi Dần gặp phải cục diện Bệnh Sát, bản thân rất dễ rơi vào cảnh phá sản, thậm chí con giáp này còn bị lừa gạt tiền bạc đến mức trắng tay và dễ bị kiện cáo.

Đặc biệt, trong 3 ngày sắp tới, con giáp này dễ phạm sai lầm khi đưa ra các quyết định liên quan đến tài chính, có khả năng hao tốn tiền bạc. 

Con giáp tuổi Dần nên lưu ý, cẩn thận, tránh làm những việc quan trọng, "giữ chặt tiền trong túi, nếu không có nguy cơ rất cao dẫn đến hao tổn tốn của, thâm hụt tiền bạc, nặng hơn là vướng vào thị phi, rắc rối. 

Đúng 3 ngày tới, cảnh báo 3 con giáp 'đen đủi hết phần người khác', nhẹ thì mất tiền, nặng mất việc, cẩn thận đầu năm 2022 tiểu nhân 'thọc gậy bánh xe' - Ảnh 1
Người tuổi Dần phải hết sức đề cao cảnh giác trong 3 ngày này, tránh thị phi, tranh cãi, hay quyết định những chuyện quan trọng. 

 
Tuổi Tý

Bước sang năm 2022, tài vận cung của người tuổi Tý xuất hiện cục diện Thiên Cẩu phá tài, tài vận đại hung bởi “thiên cẩu thực tài” là một trong mười hung sát Thái Tuế.

Trong 3 ngày sắp tới, người tuổi Tý rất dễ bị lừa gạt bởi đối tác làm ăn, cần cẩn thận khi nên cần  khi đầu tư, khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Đừng quá tin người mà lầm vào cảnh trắng tay và đồng thời cũng nên bình tĩnh, tránh manh động khi phát sinh vấn đề tài chính để tránh “tiền mất tật mang”. 

Đúng 3 ngày tới, cảnh báo 3 con giáp 'đen đủi hết phần người khác', nhẹ thì mất tiền, nặng mất việc, cẩn thận đầu năm 2022 tiểu nhân 'thọc gậy bánh xe' - Ảnh 2
Quá tin người, con giáp tuổi Tý rất dễ bị lừa. 

 
Tuổi Thân 

Năm Nhâm Dần là năm vận thế của người tuổi Thân lao dốc không phanh, liên tiếp xuất hiện sóng gió, đặc biệt là trong sự nghiệp, khó bề mà có được những kết quả rực rỡ như trước đây.

Tử vi năm 2022 dự đoán rằng, người tuổi Thân bị ảnh hưởng nặng nề bởi hung tinh, làm việc gì cũng gặp trở ngại, muốn có thành tích tốt phải trải qua không ít khó khăn, vất vả.

3 ngày sắp tới, là 3 ngày hạn nặng của con giáp tuổi Thân, vì vậy đừng dại dột mà đầu tư, kinh doanh, hợp tác với bất kì ai, đồng thời nên giữ lời ăn tiếng nói, tránh xung đột, đụng chạm đến kẻ tiểu nhân, sẵn sàng hại mình. 

Đúng 3 ngày tới, cảnh báo 3 con giáp 'đen đủi hết phần người khác', nhẹ thì mất tiền, nặng mất việc, cẩn thận đầu năm 2022 tiểu nhân 'thọc gậy bánh xe' - Ảnh 3
3 ngày sắp tới, người tuổi Thân tuyệt đối không nên"vung tiền" cho bất cứ chuyện gì. 

 *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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