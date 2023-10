Đúng 3 ngày tới (11/10-13/10), Thần Tài trải chiếu lộc cho 3 con giáp 'hốt sạch lộc trời', công việc thuận lợi đủ đường, tiền bạc nhiều 'thẳng cánh cò bay'

Tuổi Mùi

Đúng 3 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên suôn sẻ dễ dàng. Tam Hội trợ mệnh giúp những kế hoạch, dự án mà con giáp này đang làm trở nên thuận lợi hơn thường. Nhờ bản lĩnh vững vàng và chủ động mà bản mệnh được cấp trên tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, hãy chi tiêu tiết kiệm một chút để đề phòng biến cố xảy ra bất ngờ.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này có dấu hiệu khởi sắc. Bạn lấy hết can đảm của mình để bày tỏ với người mình thương và may mắn là bạn nhận được sự đồng ý của người ấy bởi họ cũng đang thầm thương trộm nhớ bạn bấy lâu nay.