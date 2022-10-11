Đúng 3 ngày tới (11/10-13/10), Thần Tài trải chiếu lộc cho 3 con giáp 'hốt sạch lộc trời', công việc thuận lợi đủ đường, tiền bạc nhiều 'thẳng cánh cò bay'

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 06:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'hốt sạch lộc trời', công việc thuận lợi đủ đường, tiền bạc nhiều 'thẳng cánh cò bay' đúng 3 ngày tới.

Tuổi Mùi

Đúng 3 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên suôn sẻ dễ dàng. Tam Hội trợ mệnh giúp những kế hoạch, dự án mà con giáp này đang làm trở nên thuận lợi hơn thường. Nhờ bản lĩnh vững vàng và chủ động mà bản mệnh được cấp trên tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, hãy chi tiêu tiết kiệm một chút để đề phòng biến cố xảy ra bất ngờ.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này có dấu hiệu khởi sắc. Bạn lấy hết can đảm của mình để bày tỏ với người mình thương và may mắn là bạn nhận được sự đồng ý của người ấy bởi họ cũng đang thầm thương trộm nhớ bạn bấy lâu nay.

Đúng 3 ngày tới (11/10-13/10), Thần Tài trải chiếu lộc cho 3 con giáp 'hốt sạch lộc trời', công việc thuận lợi đủ đường, tiền bạc nhiều 'thẳng cánh cò bay' - Ảnh 1
Đúng 3 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên suôn sẻ dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ trở nên thuận lợi và thuận phát. Bạn luôn cảm thấy thừa năng lượng và tràn đầy sự phấn khởi khi bắt tay vào các kế hoạch, dự án mới. Ngay cả khi có thách thức trước mắt thì bản mệnh cũng không chùn bước hay bỏ cuộc.

Chuyện tình cảm vui vẻ hân hoan. Ngũ hành tương sinh dự báo khá nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm của các cặp đôi. Riêng người độc thân đừng vội vui mừng vì ngay cả khi tìm được người mình có cảm tình, cả hai cũng cần nhiều thời gian để tìm hiểu.

Đúng 3 ngày tới (11/10-13/10), Thần Tài trải chiếu lộc cho 3 con giáp 'hốt sạch lộc trời', công việc thuận lợi đủ đường, tiền bạc nhiều 'thẳng cánh cò bay' - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ trở nên thuận lợi và thuận phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân trong 3 ngày tới sẽ trở nên khởi sắc và tốt đẹp. Chính Quan đem tới cho những người này mọi điều kiện thuận lợi nhất để phát triển công việc, hoàn thành các dự án cá nhân. Bản mệnh cũng thể hiện được sự tiến bộ vượt bậc, từ đó không cần tốn nhiều thời gian để chứng minh bản thân.

Vận trình tình cảm hạnh phúc vui vẻ. Tuổi Thân sẽ luôn đặt gia đình là ưu tiên số một, dù bận rộn với công việc ra sao bạn vẫn dành đủ thời gian cho gia đình của mình. Những người đã lập gia đình có khoảng thời gian hẹn hò ý nghĩa bên nhau.

Đúng 3 ngày tới (11/10-13/10), Thần Tài trải chiếu lộc cho 3 con giáp 'hốt sạch lộc trời', công việc thuận lợi đủ đường, tiền bạc nhiều 'thẳng cánh cò bay' - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Thân trong 3 ngày tới sẽ trở nên khởi sắc và tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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