Đúng 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10), may mắn bám riết không buông, 3 con giáp trúng số đổi đời, tiền đầy túi - tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 18:28

Tử vi cho biết, trong 3 ngày đầu tuần, 3 con giáp sau đây vô cùng may mắn, tiền bạc công việc lên như diều gặp gió.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy, trong 3 ngày đầu tuần, phần lớn những người tuổi Ngọ là con giáp may mắn phát tài. Trong sự nghiệp, bạn sẽ nhận được nhiều lời mời làm ăn hấp dẫn và giúp bạn có những bước tiến đáng kể trên con đường quan lộ của mình.

Tuổi Ngọ sẽ có quý nhân thúc đẩy những mối quan hệ liên quan đến công việc giúp bạn, dạy bạn cách thích nghi với môi trường làm việc mới và những nội dung công việc mới. Đồng thời, đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, tạo dựng những tiền đề tốt đẹp cho mình có một tương lai mới nhiều nhảy vọt trong cuộc sống, tiền bạc.

Đúng 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10), may mắn bám riết không buông, 3 con giáp trúng số đổi đời, tiền đầy túi - tình đầy tim - Ảnh 1
Tử vi cho thấy, trong 3 ngày đầu tuần, phần lớn những người tuổi Ngọ là con giáp may mắn phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 3 ngày đầu tuần chính là thời gian rất thuận lợi với người tuổi Mão. Bởi tất cả những công việc bạn đặt ra từ trước đều đang tiến triển theo đúng như kế hoạch, giúp bạn có thể khẳng định được vị trí của mình trong mắt mọi người.

Trong tính cách người tuổi Mão vô cùng hòa nhã của mình mà bản mệnh có thể xây dựng quan hệ với rất nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân của bạn nữa đấy. Thời gian này bạn cũng có sao chiếu mệnh tốt sẽ giúp bạn có những suy nghĩ cởi mở và sáng tạo hơn. Chính vì vậy, bạn đừng e ngại khi đưa ý kiến của mình ra thảo luận với tất cả mọi người, bởi hẳn sau khi nghe suy nghĩ của bạn, chắc chắn mọi việc sẽ vô cùng suôn sẻ tốt đẹp.

Đúng 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10), may mắn bám riết không buông, 3 con giáp trúng số đổi đời, tiền đầy túi - tình đầy tim - Ảnh 2
Trong 3 ngày đầu tuần chính là thời gian rất thuận lợi với người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 3 ngày đầu tuần, công việc của người tuổi Thìn diễn ra suôn sẻ hơn hẳn bình thường bởi bạn có những quý nhân luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn. Đây chính là một trong những bước đệm để con giáp may mắn để cho người tuổi Thìn vượt qua những khó khăn một cach dễ dàng nhất.

Trên con đường tài chính người tuổi Thìn có cơ hội tìm kiếm được những đối tác mới khiến bạn có cơ hội mở rộng kinh doanh, kiếm thêm nhiều thu nhập ngoài những khoản thu trước đó. Đối với con đường tình duyên tuổi Thìn nào độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được một nửa đích thực của mình. Những ai đã có đối tượng sẽ vô cùng viên mãn hạnh phúc.

Đúng 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10), may mắn bám riết không buông, 3 con giáp trúng số đổi đời, tiền đầy túi - tình đầy tim - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần, công việc của người tuổi Thìn diễn ra suôn sẻ hơn hẳn bình thường bởi bạn có những quý nhân luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tài lộc tăng đột biến trong 3 ngày cuối tuần (6, 7, 8/10), 3 con giáp ngồi không mà hưởng, tay trái ôm tiền, tay phải hốt bạc

Tài lộc tăng đột biến trong 3 ngày cuối tuần (6, 7, 8/10), 3 con giáp ngồi không mà hưởng, tay trái ôm tiền, tay phải hốt bạc

Không phải ai cũng nhận được may mắn bất ngờ trong 3 ngày cuối tuần. Chỉ 3 con giáp dưới đây mới có cơ hội làm giàu trong nháy mắt, hãy nhớ nắm bắt ngay!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tuần tử vi 3 ngày đầu tuần tử vi chủ nhật tử vi ngày 9/10/2022 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 18 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 18 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà