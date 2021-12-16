Đúng 23 ngày tới, 3 con giáp hưởng tài lộc vô biên, tình tiền vượng phát, cuộc đời sang trang mới huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 16/12/2021 09:00

Những con giáp may mắn dưới đây sẽ gặt hái vô vàn niềm vui về tài lộc, cuộc đời sẽ bước sang trang mới.

Tuổi Tý

Người cầm tinh con Tý có vận trình tốt đẹp trong thời gian tới. Tử vi dự đoán 23 ngày tới, con giáp này sẽ gặt hái mọi thành quá sau nhiều thời gian phấn đấu. Người làm công ăn lương có một nguồn thu ổn định. Bên cạnh lương tháng thì phần thưởng cũng đáng kỳ vọng.

Đúng 23 ngày tới, 3 con giáp hưởng tài lộc vô biên, tình tiền vượng phát, cuộc đời sang trang mới huy hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người có nghề tay trái thu nhập tăng lên, khiến túi tiền rủng rỉnh. Người làm kinh doanh, đầu tư có sự nghiệp thuận lợi đem lại nguồn thu ổn định và không ngừng thăng tiến. Một vài người còn có số phát tài nhanh chóng nhờ trúng số, rút thăm may mắn.

Tuổi Tỵ

Vận may cũng sẽ gọi tên người tuổi Tỵ sau 23 ngày tới đây. Họ sẽ tiếp cận được những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước, không phải ai cũng có được. Người kinh doanh nếu đã có kế hoạch phát triển từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ đối tác thì có thể bắt đầu xúc tiến việc hợp tác, ắt thu được thành quả.

Đúng 23 ngày tới, 3 con giáp hưởng tài lộc vô biên, tình tiền vượng phát, cuộc đời sang trang mới huy hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương cũng gặp vận trình đỏ thắm. Ngoài lương, con giáp này còn có thể nhận một khoản tiền thưởng xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình. Tuổi Tỵ nên tiếp tục mở rộng các mối quan hệ ngoài giao để khẳng định tên tuổi hoặc có cơ hội gặp các nhà đầu tư lớn, những người có khả năng trợ giúp sự nghiệp của bản mệnh trong tương lai.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Lợn bản tính cần cù, tháo vát, chăm chỉ, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Đúng 23 ngày tới, con giáp này sẽ gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên sự nghiệp thăng tiến, thành công nối tiếp thành công, thu nhập cũng tăng lên gấp bội. Nhờ đó, con giáp này không gặp áp lực về vấn đề tài chính.

Đúng 23 ngày tới, 3 con giáp hưởng tài lộc vô biên, tình tiền vượng phát, cuộc đời sang trang mới huy hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người kinh doanh có thể sẽ phải di chuyển khá nhiều song tiền lương, tiền thưởng chính là động lực để bản mệnh cố gắng. Người làm công ăn lương cũng có khoản thu nhập xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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