Đúng 21 giờ ngày 21/6/2022, những con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với Thần Tài, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 21/06/2022 14:40

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "hào khí xuất thần", có duyên với Thần Tài, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê vào đúng 21 giờ ngày 21/6/2022.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần làm việc tập trung và đạt hiệu suất khá cao nhờ Chính Quan che chở vào đúng 21 giờ ngày 21/6/2022. Công việc của con giáp may mắn này tiến triển ngoài sức tưởng tượng khi bạn còn nhận được những sự hỗ trợ kịp thời. Thật tuyệt khi luôn có những đồng nghiệp, bạn bè ở bên giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn.

Bên cạnh đó, Thổ sinh Kim cũng giúp tình cảm lứa đôi thêm thăng hoa trong thời điểm tới. Vợ chồng trải qua nhiều năm chung sống vẫn giữ được tình yêu như thủa ban đầu. Nhiều người nghĩ hai người phải có bí quyết gì đặc biệt lắm nhưng thực ra sự tôn trọng và tin tưởng đã giúp hạnh phúc của bạn luôn bền vững.

Đúng 21 giờ ngày 21/6/2022, những con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với Thần Tài, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê - Ảnh 1
Người tuổi Dần làm việc tập trung và đạt hiệu suất khá cao nhờ Chính Quan che chở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 21 giờ ngày 21/6/2022, người tuổi Thìn được Lục Hợp nâng đỡ nên làm gì cũng thuận, bản tính thông minh nhanh nhẹn nên đánh đâu thắng đó. Đặc biệt, đường công danh sự nghiệp rộng mở, đây là thời điểm thích hợp để tuổi này thực hiện loạt kế hoạch đã ấp ủ từ lâu.

Đây cũng là thời điểm bạn nên xây dựng những mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người có thể hỗ trợ bạn biến ước mơ thành hiện thực. Hãy chủ động mở rộng vòng xã giao, tăng cường cơ hội gặp cả quý nhân nữa nhé.

Đúng 21 giờ ngày 21/6/2022, những con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với Thần Tài, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê - Ảnh 2
Người tuổi Thìn được Lục Hợp nâng đỡ nên làm gì cũng thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nhờ Chính Tài che chở nên có các nguồn thu nhập khá trong thời điểm tới. Cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi về chuyện buôn bán, nhẹ nhàng đón tài lộc về tay.

Ngày can Thổ khắc chi Thủy, đường tình duyên của con giáp này lúc thăng lúc trầm. Có những lúc rất ngọt ngào nhưng cũng không hiếm khi bất đồng quan điểm dẫn đến tranh cãi chẳng đáng có. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến mối quan hệ của hai bạn dần trở nên nguội lạnh.

Đúng 21 giờ ngày 21/6/2022, những con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với Thần Tài, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê - Ảnh 3
Người tuổi Tuất nhờ Chính Tài che chở nên có các nguồn thu nhập khá trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 8 ngày tới (22/6-29/6), Phật Bà độ mệnh, những con giáp 'mã lực sung mãn', kiếm tiền vượt trội, xây dựng thành tựu bất ngờ

Tử vi 8 ngày tới (22/6-29/6), Phật Bà độ mệnh, những con giáp 'mã lực sung mãn', kiếm tiền vượt trội, xây dựng thành tựu bất ngờ

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây ''mã lực sung mãn", kiếm tiền vượt trội, xây dựng thành tựu bất ngờ trong 8 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 22 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 47 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 22 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 37 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026