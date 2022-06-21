Đúng ngày mai, sao Hung Tinh ám vận, 3 con giáp 'sơ cơ lỡ vận', tài lộc kém phát triển, chớ nên tin người mà rước họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 21/06/2022 12:10

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "sơ cơ lỡ vận", tài lộc kém phát triển, chớ nên tin người mà rước họa vào thân vào đúng ngày mai.

Tuổi Mão

Đúng ngày mai, người tuổi Sửu là một trong những con giáp xui xẻo, gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống mà khó có thể tìm được phương hướng giải quyết. Vận trình tiềm ẩn nhiều mối hung hiểm mà bạn không thể lường trước hết mối nguy. Nếu đã không thể phòng tránh ngay từ đầu, Sửu nên cố gắng giữ sự bình tĩnh để có thể sáng suốt đương đầu với mọi rắc rối.

Bên cạnh đó, tình hình tài chính cũng là vấn đề khiến người tuổi Mão phải bận tâm khá nhiều. Vì việc làm ăn tiến triển không quá thuận lợi nên bản mệnh nên điều chỉnh cách chi tiêu, đầu tư cho phù hợp. Ngoài ra, bản mệnh nên ưu tiên sự trung thực lên hàng đầu, đừng chỉ chạy theo lợi nhuận.

Đúng ngày mai, sao Hung Tinh ám vận, 3 con giáp 'sơ cơ lỡ vận', tài lộc kém phát triển, chớ nên tin người mà rước họa vào thân - Ảnh 1
Người tuổi Sửu gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống mà khó có thể tìm được phương hướng giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đón vận trình sự nghiệp không mấy suôn sẻ sau ngày mai. Con giáp này phải đối mặt nhiều trở ngại, khó khăn. Công việc có nhiều biến động, các mối quan hệ gặp nhiều rắc rối, thiếu đi sự hài hòa, người tưởng như bạn cũng có thể trở thành thù địch vì lòng ganh ghét, đố kị.

Ngày ngũ hành xung khắc nên đường tình duyên của bản mệnh vẫn nhiều gập ghềnh trắc trở. Những người còn độc thân vẫn miệt mài tìm nửa kia tâm đầu ý hợp. Có lúc tưởng chừng đã tìm được, nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc lại phát hiện hai người quá khác biệt khiến bản mệnh cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi tất cả.

Đúng ngày mai, sao Hung Tinh ám vận, 3 con giáp 'sơ cơ lỡ vận', tài lộc kém phát triển, chớ nên tin người mà rước họa vào thân - Ảnh 2
Người tuổi Thân đón vận trình sự nghiệp không mấy suôn sẻ sau ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỷ Kiên chiếu mệnh điềm báo người tuổi Tỵ thời gian tới đi làm dễ bị cấp dưới, đồng nghiệp đặt điều nói xấu. Sống hiền lành nên người ta cứ nghĩ bạn ngốc nghếch, được đà ăn hiếp. Nghiệp ai người đó gánh, bạn cứ làm tốt công việc của mình, người sống lỗi sẽ phải chịu hậu quả xứng đáng.

Đặc biệt, tiền bạc hư hao do cục diện Hỏa khắc Kim, chi tiền ngoài tầm kiểm soát, bạn chi tiêu thiếu khoa học, tính toán không chặt chẽ nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ, không có khoản phòng bị.

Đúng ngày mai, sao Hung Tinh ám vận, 3 con giáp 'sơ cơ lỡ vận', tài lộc kém phát triển, chớ nên tin người mà rước họa vào thân - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ thời gian tới đi làm dễ bị cấp dưới, đồng nghiệp đặt điều nói xấu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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