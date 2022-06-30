Đúng 20 ngày tới, nhà tiên tri dự đoán đúng 99% những con giáp: May mắn sà xuống đầu, tiền vàng ngập nhà, có cơ hội tậu nhà mua xe

Tâm linh - Tử vi 30/06/2022 19:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây may mắn sà xuống đầu, tiền vàng ngập nhà, có cơ hội tậu nhà mua xe vào đúng 20 ngày tới.

Tuổi Dần

Đúng 20 ngày nữa, công việc của con giáp may mắn này sẽ diễn ra như ý khi có sự hỗ trợ của Chính Quan. Dù đang trong kỳ nghỉ nhưng bạn vẫn chăm chỉ hoàn thành những dự án còn đang dang dở, không bỏ lỡ bất cứ giây phút rảnh rỗi nào. Hiệu quả đạt được không có gì để nghi ngờ. Đồng thời, tinh thần trách nhiệm của bản mệnh được mọi người ghi nhận.

Nhờ ngũ hành tương sinh, con giáp này còn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp do bạn luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người. Người độc thân nhờ vậy cũng nhận được khá nhiều sự yêu mến và chú ý của những người khác giới.

Đúng 20 ngày tới, nhà tiên tri dự đoán đúng 99% những con giáp: May mắn sà xuống đầu, tiền vàng ngập nhà, có cơ hội tậu nhà mua xe - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra như ý khi có sự hỗ trợ của Chính Quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt của cuộc sống vào 20 ngày tới. Bạn có thể bước tới những khúc ngoặt của cuộc đời, giúp bạn đạt được những bước tiến mới mẻ. Đặc biệt, người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có cơ hội tăng lương thăng chức, trong khi đó người làm ăn có cơ hội đầu tư vào những hạng mục triển vọng.  

Về vận trình tình cảm, bản mệnh luôn quan tâm đến nửa kia, do đó dù có ý kiến trái chiều thì đôi bên cũng chẳng bao giờ cãi vã hay nặng lời với nhau. Tình cảm bền vững như thế này, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời.

Đúng 20 ngày tới, nhà tiên tri dự đoán đúng 99% những con giáp: May mắn sà xuống đầu, tiền vàng ngập nhà, có cơ hội tậu nhà mua xe - Ảnh 2
Người tuổi Thìn có thể gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt của cuộc sống vào 20 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản trong thời điểm tới. Chính vì vậy, bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương. 

Tình hình tài chính chủ yếu ổn định cũng giúp bạn có thể tự tin làm bất cứ điều gì mình mong muốn. Trên phương diện tình cảm, người tuổi này cũng nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới, nếu mở lòng thì có thể xây dựng được mối quan hệ có triển vọng.

Đúng 20 ngày tới, nhà tiên tri dự đoán đúng 99% những con giáp: May mắn sà xuống đầu, tiền vàng ngập nhà, có cơ hội tậu nhà mua xe - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

Đúng 9 ngày tới (1/7-9/7), Phật Bà ban phước, 3 con giáp tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ cuộc sống đủ đầy

Đúng 9 ngày tới (1/7-9/7), Phật Bà ban phước, 3 con giáp tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ cuộc sống đủ đầy

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ cuộc sống đủ đầy trong 9 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 22 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 56 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 11 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026