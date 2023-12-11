Đúng 20 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp săn tài đón lộc, hứng con mưa tiền vàng đổ xuống đầu, uy danh lừng lẫy

Tâm linh - Tử vi 11/12/2023 18:45

Vận may cập bến giúp những con giáp này đổi đời trong 20 ngày cuối năm 2023, cùng xem có bạn trong đó không nhé!

Tuổi Mão

Tuổi Mão là một trong những tuổi dễ phát tài trong 20 ngày cuối năm 2023. KBản mệnh có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ. Đặc biệt, đường làm giàu của bạn vô cùng rộng cửa giúp tuổi Mão có thể xây dựng cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng.

Cuộc sống có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc. Với những ai đang ấp ủ dự định, kế hoạch thì đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi, thu tài lộc về nhà.

Đúng 20 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp săn tài đón lộc, hứng con mưa tiền vàng đổ xuống đầu, uy danh lừng lẫy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy, trong 20 ngày cuối năm 2023, tài lộc của tuổi Mùi có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản,… khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi được hưởng nhiều phúc lộc bề trên nên dù là người làm tư, làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có triển vọng tốt về thu nhập chính. Nếu có tham vọng, sẵn sàng mạo hiểm, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả khá rực rỡ. 

Đúng 20 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp săn tài đón lộc, hứng con mưa tiền vàng đổ xuống đầu, uy danh lừng lẫy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất bản chất thông minh hơn người. Họ nhanh nhẹn có óc sáng tạo và luôn nỗ lực hơn người. Họ cũng rất được mọi người yêu mến, tin tưởng, được giao cho những trọng trách giúp sự nghiệp của tuổi Tuất có bước tiến triển đáng kể. 

Bước sang 20 ngày cuối năm 2023, nhiều tin vui tài lộc sẽ đến với Tuất. Họ sẽ có sự chuyển biến mới, thăng tiến vùn vụt, tiền nhiều vô kể. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, con giáp may mắn này sẽ có tiền bạc đầy túi, phú quý theo chân, làm gì cũng thành công vang dội.

Đúng 20 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp săn tài đón lộc, hứng con mưa tiền vàng đổ xuống đầu, uy danh lừng lẫy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (27/11 - 28/11), PHÚC LỘC HỘI TỤ, 3 con giáp thăng tiến ào ào, thâu tóm tài lộc của thiên hạ, thẳng tiến tới cuộc sống hoàn mỹ

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (27/11 - 28/11), PHÚC LỘC HỘI TỤ, 3 con giáp thăng tiến ào ào, thâu tóm tài lộc của thiên hạ, thẳng tiến tới cuộc sống hoàn mỹ

Dự đoán tử vi cho thấy, đúng thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, vận trình của người những tuổi này vô cùng tươi sáng, được nhiều may mắn

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