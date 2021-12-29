Đúng 2 tuần nữa, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, phát tài phát lộc, mọi sự hanh thông thuận lợi

Công việc của Dậu diễn ra tương đối suôn sẻ, bạn hòa thuận với đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn luôn cảm thấy bản thân có thiếu sót, bạn nên bình tĩnh để hoàn thiện bản thân, việc này sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này. Về tình cảm, người độc thân dễ thu hút sự chú ý của người khác phái, người đã có bạn đời nên cẩn thận mắc bẫy đào hoa, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại.

Người tuổi Tuất có thời gian vui vẻ, bạn được quý nhân giúp đỡ nên gặp nhiều may mắn, dù gặp khó khăn gì cũng có thể vượt qua suôn sẻ. Ngoài ra, hôm nay cũng rất thích hợp để Tuất đi đến một số địa điểm đẹp để thư giãn và tiếp thêm hứng thú cho cuộc sống.

Đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng để bản mệnh chia sẻ cảm xúc yêu thương của mình với những người xung quanh. Nhiều mối quan hệ của con giáp này nhận được những biến chuyển tích cực. Tất cả đều bắt nguồn từ sự cởi mở và chân thành.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi phúc vận thăng hoa, vận may dư dả, 2 tuần tới đây sẽ có được cơ hội mới tốt đẹp. Con giáp nếu là người kinh doanh tự do hay bắt đầu khởi nghiệp sẽ nhận được những hợp đồng bất ngờ, giúp nâng sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới. Còn nếu là người làm công ăn lương, Hợi được cấp trên tin tưởng, giao cho những vị trí quan trọng, lương thưởng tăng lên "vèo vèo".

Gia đạo của Hợi trong thời gian này êm ấm, viên mãn. Khoảng cách giữa các thành viên được kéo gần hơn, tình cảm gia đình cũng vì thế mà trở nên khắng khít.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.