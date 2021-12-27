3 con giáp luôn được "Thần Phật phù trợ" mưu sự dễ thành, làm ăn thuận lợi, thăng tiến trong năm 2022

Tâm linh - Tử vi 27/12/2021 19:00

Năm mới cận kề, 3 con giáp dưới đây bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, thành công, khiến mọi người xung quanh ao ước.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là người có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần người tuổi này nắm bắt được là phát tài phát lộc. Nếu thấy cơ hội phù hợp với mình thì bạn nên nhanh chóng nắm bắt ngay, chớ do dự, chần chừ quá lâu. Có cát tinh nâng đỡ nên người tuổi Dần công thành danh toại, có gặp trỡ ngại thì cũng sẽ có cách vượt qua. Chỉ cần kiên trì và biết đối nhân xử thế thì mọi việc sẽ nhanh chóng trở nên suôn sẻ.

3 con giáp luôn được 'Thần Phật phù trợ' mưu sự dễ thành, làm ăn thuận lợi, thăng tiến trong năm 2022 - Ảnh 1

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất nhiệt tình, lại giỏi tìm kiếm những người bạn cùng chí hướng trong cuộc đời. Họ sẽ không có lúc nào cô đơn và phải một mình đối mặt với khó khăn.

Con giáp tuổi Ngọ sẽ như hổ thêm cánh với nhiều sự trợ giúp từ bạn bè, quý nhân. Nhờ đó, họ sớm vượt qua khó khăn, một đường thẳng tiến, thành công đã nhìn thấy trước mắt, việc kiếm tiền cũng không còn quá áp lực. Từ đó mà người tuổi Ngọ trước những thách thức họ luôn vượt qua một cách nhẹ nhàng.

3 con giáp luôn được 'Thần Phật phù trợ' mưu sự dễ thành, làm ăn thuận lợi, thăng tiến trong năm 2022 - Ảnh 2

Tuổi sửu

Người tuổi Sửu nhờ sự chăm chỉ và cần cù ngày càng thể hiện được năng lực vững vàng của mình trước mọi vấn đề. Bạn luôn có đủ sự quyết đoán để chiến thắng được những trở ngại bày ra trước mắt, vì thế thành công đến cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên.

Mọi việc đều được quý nhân đưa đường chỉ lối, đúc kết được tất cả những sai lầm và kinh nghiệm trong quá khứ của mình. Dù làm trong bất cứ ngành nghề nào, con giáp này đều đạt được thành tựu nổi bật, kiếm tiền về đầy túi, hậu vận càng về sau càng giàu có và sung túc.

3 con giáp luôn được 'Thần Phật phù trợ' mưu sự dễ thành, làm ăn thuận lợi, thăng tiến trong năm 2022 - Ảnh 3

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng 10 ngày nữa 3 con giáp vận may hội tụ, làm ăn thuận lợi, công thành danh toại

Đúng 10 ngày nữa 3 con giáp vận may hội tụ, làm ăn thuận lợi, công thành danh toại

Đây là thời cơ nhất của 3 con giáp dưới đây, nếu bạn biết nắm bắt cơ hội thì phát tài phát lộc, bởi vận may của bạn đang hội tụ, mọi sự thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp phát tài 3 con giáp may mắn #Tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 28 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa