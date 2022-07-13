Đúng 2 ngày tới 14/7 - 15/7: vận trình suôn sẻ, ‘tài lộc nảy mầm’, 3 con giáp vươn mình trỗi dậy, tạm biệt nghèo khó, đổi đời giàu sang trong năm

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 15:17

Những con giáp sau đây cầu được ước thấy, cơ hội đổi đời, tài mệnh giàu sang, gạt bỏ mọi nghèo khó trong năm.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Tuất thật thà, thẳng thắn. Họ chăm chỉ làm việc, yêu lao động và không ngừng nỗ lực vươn lên.

Con giáp tuổi này mang số mệnh giàu sang. Dù xuất thân trong hoàn cảnh nào, họ cũng có thể đổi vận, cuộc sống ngày càng sung túc. Đúng 2 ngày tới 14/7 - 15/7, người tuổi Tuất có tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương có cơ hội thử thách bản thân, từ đó thăng chức, tăng lương. Con giáp này phát huy được năng lực mạnh mẽ, ngày càng tự tin vào bản thân.

Đúng 2 ngày tới 14/7 - 15/7: vận trình suôn sẻ, ‘tài lộc nảy mầm’, 3 con giáp vươn mình trỗi dậy, tạm biệt nghèo khó, đổi đời giàu sang trong năm - Ảnh 1
Đúng 2 ngày tới 14/7 - 15/7, người tuổi Tuất có tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương có cơ hội thử thách bản thân, từ đó thăng chức, tăng lương. Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, gặp được nhiều khách hàng, ký được hợp đồng có giá trị. Trong khi đó, những người đi làm ăn xa cũng thu được nhiều thành quả. Những kế hoạch của con giáp này dần trở thành hiện thực, người tuổi Tuất vững vàng đi lên trong công việc.

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay cho biết có Thực Thần mang lại năng lượng mới mẻ của con giáp tuổi Thân. Nguồn cảm hứng sáng tạo được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có rất nhiều cách để bạn thu thập ý tưởng.

Lớn hơn một chút, trải qua nhiều chuyện, bạn nhận ra bản thân mình cũng thay đổi ít nhiều. Hoá ra bản thân cũng đã trưởng thành hơn xưa rồi, bắt đầu phải quan hệ rộng để kiếm tiền, sống một mình không chơi với ai thì mãi nghèo.

Đúng 2 ngày tới 14/7 - 15/7, con giáp này biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Họ hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Đây cũng chính là quý nhân phù trợ cho Thân. Trên con đường tiến thân, Thân dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Đúng 2 ngày tới 14/7 - 15/7: vận trình suôn sẻ, ‘tài lộc nảy mầm’, 3 con giáp vươn mình trỗi dậy, tạm biệt nghèo khó, đổi đời giàu sang trong năm - Ảnh 2
Đúng 2 ngày tới 14/7 - 15/7, con giáp này có vận may đầy tay, người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 2 ngày tới 14/7 - 15/7, con giáp này có vận may đầy tay, người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Người làm kinh doanh ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Nhờ vậy mà sự nghiệp của Thân vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Tuổi Sửu

Nhắc đến tuổi Sửu người ta nghĩ đến ngay một con người chăm chỉ, cần mẫn. Người tuổi Sửu thích được đánh giá cao và trân trọng thành quả. Đó chính là động lực để họ vươn lên và duy trì sự chăm chỉ, nỗ lực trong công việc của mình. Khi đó, họ sẽ tận tâm, tận lực để hoàn thành công việc.

Nhờ sự kiên trì mà tuổi Sửu có thể theo đuổi được những công việc mang tính chất khô khan, tốn nhiều thời gian. Công việc đó có thể phát triển chậm nhưng khi thành công lại rất vang dội.

Phần lớn người tuổi Sửu đều rất yên tĩnh, trầm ổn nhưng bên trong là tính cách mạnh mẽ, sẵn sàng bùng nổ khi cơ hội đến.

Đúng 2 ngày tới 14/7 - 15/7 là thời điểm tuổi Sửu lội ngược dòng khi những cơ hội phát triển tốt đến ngay trước mặt con giáp này. Nắm chắc cơ hội trong tay và biết nhìn xa trông rộng sẽ giúp Sửu trở thành con giáp giàu có.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 8 giờ sáng mai (14/7), 3 con giáp nhận món quà lớn từ Thần Tài, cơ hội đầu tư rộng mở, ‘tiền bạc khắp nơi đổ về’, càng cố gắng càng giàu sang

Đúng 8 giờ sáng mai (14/7), 3 con giáp nhận món quà lớn từ Thần Tài, cơ hội đầu tư rộng mở, ‘tiền bạc khắp nơi đổ về’, càng cố gắng càng giàu sang

Thần Tài chỉ lối cho 3 con giáp này trúng số, thời vận lên hương, gặp nhiều may mắn, phất lên như diều gặp gió

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026