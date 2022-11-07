Đúng 2 ngày liên tiếp (9 và 10/11): Thầy bói mù tiên đoán 3 con giáp được Thần Tài theo gót, tài vận tăng vọt, sức khỏe đủ đầy, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 14:00

Từ 2 ngày liên tiếp (9 và 10/11), 3 con giáp mở ra bước ngoặt, tiền bạc không lo, sự nghiệp lấy lại tinh thần

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường mang tính cách hiền lành, đôn hậu. Họ rất rộng lượng, thường hay giúp đỡ người khác. Con giáp sống tự do, tự do và phóng khoáng, do đó tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào kỹ năng và sự siêng năng, chịu khó, con giáp này sớm có được sự nghiệp vững vàng.

Đúng 2 ngày liên tiếp (9 và 10/11): Thầy bói mù tiên đoán 3 con giáp được Thần Tài theo gót, tài vận tăng vọt, sức khỏe đủ đầy, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường mang tính cách hiền lành, đôn hậu. Điểm đáng quý là con giáp này luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong công việc. Bắt đầu từ 2 ngày liên tiếp (9 và 10/11), người cung hoàng đạo tuổi Hợi có nhân duyên vượng, gặp được người tốt, được quý nhân giúp đỡ. Con giáp này làm ăn xuôi thuận, có thêm cơ hội kiếm tiền. Nếu nắm bắt được các cơ hội, họ gánh vàng, gánh bạc về nhà, có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão có bản tính bao dung và tốt bụng. Họ thông minh, nhanh nhẹn và nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn. Hai ngày liên tiếp (9 và 10/11) đến sẽ mang theo niềm vui tới con giáp này. Nếu thực sự có thể nắm bắt cơ hội, người tuổi Mão hứa hẹn sẽ có sự gia tăng lớn trong thu nhập, tiền bạc trở nên rủng rỉnh hơn nhiều phần.

Đúng 2 ngày liên tiếp (9 và 10/11): Thầy bói mù tiên đoán 3 con giáp được Thần Tài theo gót, tài vận tăng vọt, sức khỏe đủ đầy, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên dành cho người tuổi Mão trong 2 ngày liên tiếp (9 và 10/11) tới khi chịu ảnh hưởng của hung tinh là quan tâm hơn đến sức khoẻ của mình. Cần chú ý vấn đề đau nhức cột sống cổ, mất ngủ và đau đầu. Nhìn chung, người tuổi Mão nên nghỉ ngơi nhiều hơn và tăng cường vận động để nâng cao sức khỏe.

Tuổi Sửu

Thiên Ấn chiếu mệnh, tinh thần luôn cố gắng hết mình của người tuổi Sửu đã truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Bạn khiến cả tập thể phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn, cũng nhờ vậy mà bạn nhận được sự đánh giá cao của tất cả mọi người.

Đúng 2 ngày liên tiếp (9 và 10/11): Thầy bói mù tiên đoán 3 con giáp được Thần Tài theo gót, tài vận tăng vọt, sức khỏe đủ đầy, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người làm lãnh đạo, con giáp sự nghiệp phát triển trong 2 ngày liên tiếp (9 và 10/11) này đưa ra những quan điểm đúng đắn khiến ai cũng phải tin theo. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm đến đời sống của nhân viên, từ đó dễ dàng gắn kết mối quan hệ của mọi người.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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