Đúng 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), lộc tài gõ cửa, 3 con giáp cùng nhau hứng trọn tiền của, đón chuỗi ngày may mắn, bình an sắp đến, cả nhà sung túc, ấm êm bên nhau

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 20:51

Đúng 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), bước vào thời vận thăng hoa, đổi đời, 3 con giáp gia đạo bình an, hạnh phúc ngập tràn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nên chuẩn bị tinh thần vì được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Các nhiệm vụ được Thân giải quyết đâu vào đấy, lại nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Nhờ vậy mà Thân xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

Về mặt tài lộc, người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều gặp nhiều lợi thế, có thể tranh thủ để thu lợi. Từ đây, các khoản tích góp sẽ ngày càng nhiều thêm. Đúng 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), sự giỏi giang, thông minh giúp Thân được nhiều người khen ngợi.

Đúng 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), lộc tài gõ cửa, 3 con giáp cùng nhau hứng trọn tiền của, đón chuỗi ngày may mắn, bình an sắp đến, cả nhà sung túc, ấm êm bên nhau - Ảnh 1
Con giáp Thân ngày càng giỏi giang. Ảnh minh họa: Internet

 

Bản mệnh nên dồn tâm sức vào công việc và chớp lấy cơ hội này để tiến xa hơn mang về rất nhiều tiền của trong gia đình. Hai ngày này cũng là thời điểm cả nhà quây quần bên nhau, có dịp chia sẻ sau những ngày vất vả, tình cảm ngày một ấm nồng.

Tuổi Tý

Đúng 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), các chú chuột cũng được cát tinh che chở, họ sẽ gặp rất nhiều may mắn. Đặc biệt, trong ngày mai, 24/9, công việc của tuổi Tý thăng tiến tích cực. Nếu kinh doanh buôn bán họ cũng chốt đơn ầm ầm, đón tài lộc về tay.

Trong những lúc tài lộc rủng rỉnh, tuổi Tý cần chi tiêu khôn ngoan để duy trì tài khí. Tránh lãng phí kẻo hối hận. Vận trình gia đạo cũng rất tốt, con giáp này dự báo sẽ cải thiện vận mệnh vì luôn cố gắng và tích cực trong cuộc sống.

Đúng 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), lộc tài gõ cửa, 3 con giáp cùng nhau hứng trọn tiền của, đón chuỗi ngày may mắn, bình an sắp đến, cả nhà sung túc, ấm êm bên nhau - Ảnh 2
Con giáp Tý cát khí đầy thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất cũng có cơ hội để tăng thu nhập vào đúng 2 ngày cuối tuần này (24/9 - 25/9). Tài lộc ập đến ào ào khiến chính con giáp này cũng phải bất ngờ với sự may mắn của mình. Vốn là con giáp chất phác, không ngại khó khăn, cộng thêm sự thuận lợi và cơ hội được trao cho, nhất định tuổi Tuất sẽ làm nên dấu mốc đáng nhớ.

Với người làm trong lĩnh vực kinh doanh, đây sẽ là khoảng thời gian có thể "đổi vận". Tử vi cho thấy con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh hơn và thu được lợi nhuận không nhỏ. Thành công sẽ đến với người có tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, tiền tài vô số, quý nhân trợ vận, nghèo đói qua đi, thong thả kiếm tiền tỷ

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, tiền tài vô số, quý nhân trợ vận, nghèo đói qua đi, thong thả kiếm tiền tỷ

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), vận may khó cản, 3 con giáp bước đến vận trình suôn sẻ, tiền đồ cất cánh, tương lai xán lạn.

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