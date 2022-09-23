Tử vi 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, tiền tài vô số, quý nhân trợ vận, nghèo đói qua đi, thong thả kiếm tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 20:32

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), vận may khó cản, 3 con giáp bước đến vận trình suôn sẻ, tiền đồ cất cánh, tương lai xán lạn.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh Thìn vốn có tính cách ôn hòa, không bao giờ chủ động gây xích mích với ai, luôn cư xử một cách rất có chừng mực, đồng thời cũng chẳng muốn làm mất lòng ai.

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), người tuổi Thìn có sự thay đổi đáng kể, bản mệnh gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của tiểu nhân quấy quá nữa, nhờ vậy mà tiền bạc cũng vào túi đều đều và ổn định hơn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, tiền tài vô số, quý nhân trợ vận, nghèo đói qua đi, thong thả kiếm tiền tỷ - Ảnh 1
Con giáp Thìn gặp vận may khó cản. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, họ còn có cơ hội tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển. Số tiền tích lũy được chắc hẳn sẽ đủ để tuổi Thìn thoải mái chi tiêu.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nhận được nhiều cơ hội để sớm cải thiện thu nhập của mình. Mọi công việc đang tiến triển thuận lợi, các kế hoạch cũng thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, Tỵ cũng thu về được một khoản thu nhập kha khá.

Người làm kinh doanh gặp khá nhiều thuận lợi, Tỵ sẽ không phải lo nghĩ nhiều về chuyện buôn bán bởi vận may đang tới. Con giáp này có cơ hội đầu tư sinh lời, tiền bạc đổ về nhà không ngớt nên biết chớp thời cơ thật nhanh.

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, tiền tài vô số, quý nhân trợ vận, nghèo đói qua đi, thong thả kiếm tiền tỷ - Ảnh 2
Con giáp Tỵ sẵn sàng đổi mệnh? Ảnh minh họa: Internet

Đúng 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), một số người tuổi Tỵ có thể phát tài nhờ những trò may rủi. Thế nhưng bản mệnh không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may mà hãy làm giàu bằng sức lao động của mình. Bạn hoàn toàn có khả năng ‘làm chuyện lớn’, thời tới, may mắn cản không kịp.

Tuổi Sửu

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), tuổi Sửu có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, họ đều có cơ hội nhận về nhiều tài lộc.

Ngoài công việc chính, đây chính là thời điểm tuổi Sửu có được cơ hội làm ăn thêm. Nếu biết nắm bắt thì tuổi Sửu sẽ ngồi trên đống tiền, không còn lo lắng chuyện tài chính trong thời gian tới.

Đặc biệt, tuổi Sửu được cát tinh chiếu mệnh nên bao khó khăn trắc trở trước đây đều vượt qua. Năng lực của họ dưới sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp được thể hiện và khẳng định.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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