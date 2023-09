Tử vi 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, tiền tài vô số, quý nhân trợ vận, nghèo đói qua đi, thong thả kiếm tiền tỷ

Người làm kinh doanh gặp khá nhiều thuận lợi, Tỵ sẽ không phải lo nghĩ nhiều về chuyện buôn bán bởi vận may đang tới. Con giáp này có cơ hội đầu tư sinh lời, tiền bạc đổ về nhà không ngớt nên biết chớp thời cơ thật nhanh.

Con giáp Tỵ sẵn sàng đổi mệnh? Ảnh minh họa: Internet

Đúng 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), một số người tuổi Tỵ có thể phát tài nhờ những trò may rủi. Thế nhưng bản mệnh không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may mà hãy làm giàu bằng sức lao động của mình. Bạn hoàn toàn có khả năng ‘làm chuyện lớn’, thời tới, may mắn cản không kịp.

Tuổi Sửu

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), tuổi Sửu có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, họ đều có cơ hội nhận về nhiều tài lộc.

Ngoài công việc chính, đây chính là thời điểm tuổi Sửu có được cơ hội làm ăn thêm. Nếu biết nắm bắt thì tuổi Sửu sẽ ngồi trên đống tiền, không còn lo lắng chuyện tài chính trong thời gian tới.

Đặc biệt, tuổi Sửu được cát tinh chiếu mệnh nên bao khó khăn trắc trở trước đây đều vượt qua. Năng lực của họ dưới sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp được thể hiện và khẳng định.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm