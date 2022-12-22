Đúng 18h tối Thứ 7 ngày 24/12/2022:  3 con giáp phất lên làm giàu, đón phúc vào nhà, nhận nhiều hỷ sự, gặt hái thanh công, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 16:41

Trải qua gian nan, cuối cùng may mắn đã mỉm cười với những con giáp sau vào thời điểm này.  

Tuổi Ngọ

Ngọ được biết với tính cách cẩn trọng, chân thành. Ở con giáp này luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ. Con giáp cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì, luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực tốt. Đó là lý do người tuổi Ngọ có thể xuất thân nghèo khó nhưng đến cuối đời Ngọ sẽ có cuộc sống sung túc.

Đúng 18h tối Thứ 7 ngày 24/12/2022:  3 con giáp phất lên làm giàu, đón phúc vào nhà, nhận nhiều hỷ sự, gặt hái thanh công, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong thời điểm này, tổng thể tài vận của người tuổi Ngọ rất tốt, đặc biệt là về công danh. Những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Ngọ nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Đối với người tuổi Ngọ, nhân hòa làm nên tiền bạc, quý nhân vượng, dù có gặp phải phiền toái cũng dễ dàng vượt qua do có quý nhân giúp đỡ. So với thời gian trước, chất lượng cuộc sống của con giáp tuổi Ngọ được cải thiện rõ rệt, Ngọ sẽ mãn nguyện, hài lòng về mọi chuyện.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy. Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Đúng 18h tối Thứ 7 ngày 24/12/2022:  3 con giáp phất lên làm giàu, đón phúc vào nhà, nhận nhiều hỷ sự, gặt hái thanh công, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Thìn luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Trong thời điểm này, người tuổi Mão sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy. Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là: “Một điều nhịn bằng chín điều lành.” Bởi vậy dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Hợi cũng luôn giữa thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Sự thật thà, chân thành giúp tuổi Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu, tuổi Hợi lại có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó.

Đúng 18h tối Thứ 7 ngày 24/12/2022:  3 con giáp phất lên làm giàu, đón phúc vào nhà, nhận nhiều hỷ sự, gặt hái thanh công, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, tuổi Hợi sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Đúng 17h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022 là điểm sáng đối với những con giáp này, những nguồn thu nhập trong thời gian này của họ chỉ có tăng lên chứ chẳng hề bị hao hụt

Đúng 17h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022 là điểm sáng đối với những con giáp này, những nguồn thu nhập trong thời gian này của họ chỉ có tăng lên chứ chẳng hề bị hao hụt

Vào lúc này (17h chiều Thứ 7 ngày 24/12/2022) những con giáp sau được quý nhân phù trọ thuận lợi thăng tiến. Người này sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của họ khi liên tục hỗ trợ, dẫn lối đi đến thành công.  

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