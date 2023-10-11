Đúng 18h hôm nay, ngày 11/10/2023, 3 con giáp THU HẾT LỘC TRỜI, may mắn hơn cả trúng số, tài lộc tăng cao, thu vào tiền tỷ 

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 06:29

Đúng 18h hôm nay, ngày 11/10/2023, Hồng Quang chiếu mệnh, may mắn kéo đến với 3 con giáp may mắn này. Công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên đều cực vượng. 

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng 18h hôm nay, ngày 11/10/2023, mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho Tuổi Sửu, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày hôm nay chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Đúng 18h hôm nay, ngày 11/10/2023, 3 con giáp THU HẾT LỘC TRỜI, may mắn hơn cả trúng số, tài lộc tăng cao, thu vào tiền tỷ  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con đường công danh sự nghiệp hôm nay vẫn đang tiến triển khá tốt. Tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình. Về cơ bản Tuổi Tỵ sẽ không gặp phải khó khăn nào quá lớn, tuy trước mắt vẫn còn nhiều thử thách nhưng với ý chí mạnh mẽ của mình, con giáp này hoàn toàn có thể vượt qua được và từng bước xây dựng cho riêng mình một sự nghiệp vững chắc.

Con giáp tuổi Thân  

Đúng 18h hôm nay, ngày 11/10/2023, mang đến tia sáng hy vọng cho đường sự nghiệp của tuổi Thân sắp tới. Con giáp này làm chủ được bản thân, quản lý được công việc. Người làm lãnh đạo được người khác kính nể nhờ sự uy tín và điềm đạm.

Đúng 18h hôm nay, ngày 11/10/2023, 3 con giáp THU HẾT LỘC TRỜI, may mắn hơn cả trúng số, tài lộc tăng cao, thu vào tiền tỷ  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

May mắn là đường tài lộc của con giáp này khởi sắc về mặt thu nhập phụ. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ bên ngoài, túc tắc đủ chi tiêu mua sắm. Người làm kinh doanh thì có thể mở rộng quy mô buôn bán, tìm được đối tác đáng tin cậy cho mình.

Con giáp tuổi Dậu  

Đúng 18h hôm nay, ngày 11/10/2023, tuổi Dậu có Chính Ấn chiếu vận nên khá thông minh, giỏi giang, nhanh trí trong công việc.  Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Đúng 18h hôm nay, ngày 11/10/2023, 3 con giáp THU HẾT LỘC TRỜI, may mắn hơn cả trúng số, tài lộc tăng cao, thu vào tiền tỷ  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của Tuổi Dậu hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Đúng 18h hôm nay, 3 con giáp PHẬT BÀ CHIẾU CỐ, mang lộc trao tay, tiền vào đầy túi, xài hoài không hết

Đúng 18h hôm nay, 3 con giáp PHẬT BÀ CHIẾU CỐ, mang lộc trao tay, tiền vào đầy túi, xài hoài không hết

Một ngày làm việc kết thúc nhưng vận trình tài lộc của 3 con giáp này vẫn cực kỳ tốt, nhận về kết quả xứng đáng sau thời gian dài nỗ lực.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp đúng 18h tử vi con giáp thứ 5 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 39 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 26 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương