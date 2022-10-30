Đúng 18 giờ chiều nay (30/10), những con giáp sau gặp nhiều may mắn, làm 1 được 10, thuận lợi thăng hoa trong sự nghiệp, một tay ôm trọn tiền của

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 10:46

Đúng 18 giờ chiều nay (30/10), 3 con giáp sẽ gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc, chuyển mình giàu có.

Tuổi Thìn

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thìn là người thông minh, lanh lợi và luôn biết ứng phó trong mọi tình huống. Bề ngoài có vẻ như con giáp này không quan tâm đến mọi thứ nhưng thực tế bản mệnh là người thấu tình đạt lý.

Đúng 18 giờ chiều nay (30/10), những con giáp sau gặp nhiều may mắn, làm 1 được 10, thuận lợi thăng hoa trong sự nghiệp, một tay ôm trọn tiền của - Ảnh 1
 Những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Thìn sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 18 giờ chiều nay (30/10), con giáp tuổi Thìn là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Thìn sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ. Bản mệnh có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu và tài chính hanh thông.

Trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới, bản mệnh có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người cầm tinh con Rồng đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Mão trời sinh chăm chỉ, tháo vát, có bề ngoài khả ái, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, có trong tay không ít mối quan hệ tốt đẹp. Đúng 18 giờ chiều nay (30/10), vận quý nhân vượng phát, con giáp tuổi Mão làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ.

Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào, chuyện tình cảm của con giáp này cũng ngọt ngào hạnh phúc. Thời gian tới, là thời điểm người tuổi Mão thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Đúng 18 giờ chiều nay (30/10), những con giáp sau gặp nhiều may mắn, làm 1 được 10, thuận lợi thăng hoa trong sự nghiệp, một tay ôm trọn tiền của - Ảnh 2
Vận quý nhân vượng phát, con giáp tuổi Mão làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người sống tình cảm, hiền lành và luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người. Trong cuộc sống, con giáp này được xem là một trong những người được trời ban nhiều phúc đức nhất, bản mệnh luôn có quý nhân giúp đỡ mọi lúc khó khăn và đặc biệt thần tài chiếu cố nồng hậu.

Đúng 18 giờ chiều nay (30/10), những con giáp sau gặp nhiều may mắn, làm 1 được 10, thuận lợi thăng hoa trong sự nghiệp, một tay ôm trọn tiền của - Ảnh 3
Bước vào giai đoạn tới, bản mệnh được trời ban nhiều phước lành, sự nghiệp và cuộc sống của con giáp này thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

 

Trong số 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp chăm chỉ nên được định sẵn mang số mệnh phú quý, dù con giáp này không tham vọng nhưng dòng đời đưa đẩy sẽ khiến bản mệnh trở thành người giàu có và quyền lực. Đặc biệt, những người tuổi này bắt đầu từ 18 giờ chiều nay (30/10), vận may lội ngược dòng, giữa thời điểm tài vận này trở đi người tuổi Sửu được quý nhân chiếu cố, tài vận được cải thiện rõ. 

Dù bất kể trong cuộc sống hay trong gia đình, những người tuổi Sửu luôn là người chăm chỉ biết vun vén cho gia đình. Bước vào giai đoạn tới, bản mệnh được trời ban nhiều phước lành, sự nghiệp và cuộc sống của con giáp này thăng hoa rực rỡ. Bản thân tuổi Sửu không chỉ thành danh mà gia đạo bình an hạnh phúc. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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