Đúng 17h ngày 31/12, 3 con giáp trúng ngay quả ĐẬM, may mắn dồn dập, muốn nghèo cũng khó, vận trình tỏa hào quang rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 31/12/2023 14:49

Theo tử vi hôm nay, 3 con giáp sau làm đâu trúng đó, thu nhập tiền tỷ, khó thoát được số mệnh sang giàu.

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu sẽ mất tiền vì ảnh hưởng xấu từ Tương Hại cục. Bản mệnh đừng vì một phút bốc đồng mà chi tiêu quá tay, cũng đừng tham gia vào chuyện của người khác coi chừng tiền mất tật mang. Có bệnh thì nên tới bệnh viện lớn đi khám sớm đừng để lâu, càng chữa trị sớm càng đỡ tốn tiền.

Người đã kết hôn được vài năm thì hay nghĩ nhiều, bạn quá nhạy cảm và hay ghen tuông vớ vẩn. Người đang yêu bị mất cảm giác ngọt ngào và an toàn khi yêu, hôm nay bạn muốn được ở một mình và cần được đi chơi giải tỏa căng thẳng nhiều hơn.

Đúng 17h ngày 31/12, 3 con giáp trúng ngay quả ĐẬM, may mắn dồn dập, muốn nghèo cũng khó, vận trình tỏa hào quang rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Đúng 17h ngày 31/12, 3 con giáp trúng ngay quả ĐẬM, may mắn dồn dập, muốn nghèo cũng khó, vận trình tỏa hào quang rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo dõi tử vi hàng tháng của 12 con giáp, người tuổi Tỵ đạt được nhiều bước tiến rõ rệt trong vận trình sự nghiệp. Tử vi 2023 cho thấy con giáp này sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cấp trên, cũng sẽ được những người xung quanh tỏ lòng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, trong tháng này, bản mệnh sẽ phải làm việc khá vất vả mới có thể đáp ứng được yêu cầu của cấp trên. Cuối năm, nhiều công việc cần gấp rút hoàn thành chứ không thể chiểu theo tiến độ bình thường mà tiến hành được. Song bản mệnh có tinh thần chiến đấu quật cường cùng nhiều tham vọng nên chẳng vì thế mà lùi bước.

Cấp trên ấn tượng bởi những thành tích mà tuổi Tỵ đạt được trong khoảng thời gian này nên có thể bản mệnh sẽ sớm có cơ hội để thăng tiến trên con đường sự nghiệp của mình. Với những bạn làm kinh doanh buôn bán sẽ kèm theo nhiều áp lực của việc kiếm tiền cho mùa Tết sắp tới. Bận rộn không lúc nào ngơi tay, nhưng đó là điều mà con giáp này mong muốn bởi càng bận rộn lại càng có nhiều việc, càng thu về nhiều tài lộc.

Đúng 17h ngày 31/12, 3 con giáp trúng ngay quả ĐẬM, may mắn dồn dập, muốn nghèo cũng khó, vận trình tỏa hào quang rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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