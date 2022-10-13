Đúng 17h ngày 14/10: 3 con giáp cẩn thận phạm phải hung tinh, nhiều việc khó thành, không mất tiền thì tình tan

Người tuổi Hợi khó được thảnh thơi vì bị hung tinh cản trở. Công danh sự nghiệp không có dấu hiệu phát triển, một vài dự định khó có thể trở thành hiện thực, bản mệnh sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian và công sức mới có thể chạm tới mục tiêu của mình.

Vốn tính bốc đồng cộng thêm sự dụ dỗ có chủ ý của kẻ tiểu nhân, người tuổi Dần dễ mắc phải những sai lầm không thể sửa chữa trong tháng 10 này. Buồn cho người tuổi Dần một nỗi là ban đầu, họ luôn coi đối phương là bạn mà không biết rằng, đối phương chỉ đang cố tình tiếp cận họ với mục đích xấu.

Thời điểm có thêm cả Thiên Quan xuất hiện, bạn cần chú ý để tránh dẫn tới những sai sót không đáng có. Kẻ tiểu nhân đứng trong bóng tối giở trò sẽ khiến bạn khó mà né tránh. Điều duy nhất bạn có thể làm là hãy cẩn trọng trong từng hành động, tránh để tiểu nhân nắm thóp. Chuyện làm ăn nên cẩn trọng kẻo bị lừa gạt, thiệt hại tiền của chỉ là chuyện nhỏ, mất đi uy tín ảnh hưởng tới đường buôn bán về sau mới là chuyện lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Dưới sự tác động của tiểu nhân, người tuổi Dần có xu hướng xa lánh người thân, bạn bè để rồi cuối cùng, lòng trung thành của họ sẽ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, khiến họ làm ra những việc sai trái trong vô thức. Lời khuyên cho tuổi Dần là cần thật tỉnh táo, nhận biết rõ ràng ai là người đáng tin cậy và ai là kẻ tiểu nhân, đừng để sự chân thành của bạn bị coi rẻ, bị hãm hại còn ngây ngô biện minh cho kẻ hại mình.

Tuổi Sửu

Rất tiếc khi phải liệt kê Sửu vào danh sách những con giáp xui xẻo trong khung giờ này do vận trình rối ren. Điềm báo cho thấy bạn có thể sẽ gặp rắc rối thị phi hoặc cạnh tranh không lành mạnh từ những kẻ tiểu nhân, đối thủ của mình. Có lẽ tuổi Sửu nên cẩn trọng hơn trong cách làm việc của mình để tránh những sai sót có thể trở thành thứ để kẻ xấu lợi dụng. Đặc biệt, bạn nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, giao tiếp khéo léo và tinh tế hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong thời điểm này, bạn nên tham khảo các luồng ý kiến đa chiều, tìm hiểu thật kỹ để tránh phải hối hận về sau vì sự khinh suất của bản thân. Vận xui còn khiến chuyện tình cảm của con giáp này cũng không mấy khởi sắc. Bạn cần thêm dũng khí để theo đuổi tình yêu thay vì cứ nhút nhát như hiện tại.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.