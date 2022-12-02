Đúng 17h chiều nay (02/12): "con cưng Thần Tài, con ruột Trời Phật", 3 con giáp trúng số độc đắc, gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới, không cần bon chen cũng có tiền tỷ đầy tay

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 07:19

Chiều nay là lúc 3 con giáp phất lên mạnh mẽ nhờ trúng số độc đắc. Cùng xem 3 con giáp nào nên đi mua vé số vào hôm nay nhé!

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn có trách nhiệm với bản thân, gia đình, họ luôn tự mình nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, tuổi Tỵ biết tạo niềm tin, bất kể làm việc gì cũng đặt chữ tín lên hàng đầu.

17h chiều nay (02/12) sẽ là thời gian có nhiều thay đổi đối với tuổi Tỵ, họ không quá mơ mộng, luôn sống thực tế và hiểu được mọi nỗ lực bỏ ra sẽ gặt hái được thành công xứng đáng, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh của tuổi Tỵ mà càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng sung túc hơn, thu nhập sắp tới cũng tăng từng ngày, vận may đến liên tiếp, giúp tuổi Tỵ tìm ra cơ hội làm giàu.

Đúng 17h chiều nay (02/12): 'con cưng Thần Tài, con ruột Trời Phật', 3 con giáp trúng số độc đắc, gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới, không cần bon chen cũng có tiền tỷ đầy tay - Ảnh 1
17h chiều nay (02/12) sẽ là thời gian có nhiều thay đổi đối với tuổi Tỵ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

17h chiều nay (02/12), những người tuổi Thìn sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản cho sau này. Thời gian tới, tuổi Thìn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương.

Đây là lúc mà tuổi Thìn sẽ cảm nhận được vận may chín muồi, sự nghiệp suôn sẻ đáng ghen tị. Trong 17h chiều nay (02/12) tuổi Thìn gặp được cơ hội ngàn năm có một, không chỉ giúp giàu có viên mãn mà cuộc sống tinh thần cũng hạnh phúc thăng hoa. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối tháng sau trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn. 

Đúng 17h chiều nay (02/12): 'con cưng Thần Tài, con ruột Trời Phật', 3 con giáp trúng số độc đắc, gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới, không cần bon chen cũng có tiền tỷ đầy tay - Ảnh 2
Trong 17h chiều nay (02/12) tuổi Thìn gặp được cơ hội ngàn năm có một. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là những người chịu thương chịu khó, biết tập trung làm ăn, và không ngừng nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống yên bình. So với những người khao khát làm giàu thì tuổi Hợi không quá tham vọng trong chuyện đó, họ chỉ phấn đấu để có được cuộc sống sung túc, đủ đầy không thiếu thứ gì. Tử vi học có nói, trong 17h chiều nay (02/12), tuổi Hợi sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, vận may của tuổi Hợi sẽ lội ngược dòng.

Lúc này, tuổi Hợi chỉ cần bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt trong công việc, cuộc sống thì họ sẽ có khả năng đổi đời, tuổi Hợi sẽ tìm được đường đi mới trong sự nghiệp, hay thậm chí tìm được mỏ vàng giúp họ có được cuộc sống thịnh vượng vào những ngày tháng sau này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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