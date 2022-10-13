Đúng 16h ngày 14/10: 3 con giáp sướng tận trời xanh, tiền bạc phủ phê, tiền đồ xán lạn, phú quý đỏ rực, tương lai bừng sáng

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 16:00

Tử vi trong thời điểm này có những con giáp dưới đây sẽ gặt hái được nhiều tài lộc thành tựu trên con đường công danh và tài lộc.

 

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết tự tạo cơ hội cho bản thân để cố gắng phấn đấu, xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong mắt mọi người, người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, họ không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết tích lũy, luôn có chuẩn bị cho tương lai.

Đúng 16h ngày 14/10: 3 con giáp sướng tận trời xanh, tiền bạc phủ phê, tiền đồ xán lạn, phú quý đỏ rực, tương lai bừng sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, vận may của tuổi Tý cũng lội ngược dòng, họ tin rằng chỉ cần không ngừng cố gắng nỗ lực thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, công việc của tuổi Tý vốn đã ổn định thì vẫn sẽ như cũ, ngoài ra họ sẽ gặp được quý nhân, được tạo điều kiện để phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận cũng tăng lên theo thời gian. Đồng thời, tuổi Tý sẽ cá kiếm được khoản tiền kha khá, cuộc sống trong thời gian tới sẽ thoải mái bất ngờ.

Tuổi Tuất

Cuộc sống tuổi Tuất không êm đềm như những con giáp khác, Tuất luôn phải đối mặt với nhiều sóng gió nhưng sau đó con giáp này lại được đền đáp xứng đáng hơn. Tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, liều lĩnh và chấp nhận mất mát, miễn sao đạt được thành công thì hy sinh bao nhiêu họ cũng chịu.

Đúng 16h ngày 14/10: 3 con giáp sướng tận trời xanh, tiền bạc phủ phê, tiền đồ xán lạn, phú quý đỏ rực, tương lai bừng sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bước khung giờ này sẽ là thơi cơ tốt giúp tuổi Tuất đổi đời. Một khi tài vận dồi dào thì tuổi Tuất không phải phiền não về cuộc sống. Bên cạnh đó, vận may sẽ giúp sự nghiệp tuổi Tuất không những vững chắc ổn định mà gia đình còn êm ấm hạnh phúc. Chỉ trong thời gian ngắn, con giáp này sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc. 

Tuổi Mão

Đầu tuần, những người tuổi Mão có 1 khoảng thời gian khá khó khăn, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra. Mặc dù đã bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn nên thực sự đã có nhiều lúc con giáp này cảm thấy thất vọng, chán nản và muốn bỏ cuộc.

Đúng 16h ngày 14/10: 3 con giáp sướng tận trời xanh, tiền bạc phủ phê, tiền đồ xán lạn, phú quý đỏ rực, tương lai bừng sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, về cuối tuần từ khung giờ này người tuổi Mão đường tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Mèo sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Top 3 con giáp dưới đây nhận lộc trời rơi xuống, lộc lá ngày càng gia tăng từ giờ tới cuối năm dương lịch, tài lộc rủng rỉnh khiến nhiều người ghen tị.

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