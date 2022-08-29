Đúng 16h chiều nay (29/8): Chuyên gia phong thủy nổi tiếng tiết lộ 3 con giáp tìm được cơ hội phát tài, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, tiền đồ rộng mở, tiền đầy két, vàng đầy kho, may mắn tràn trề

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 11:35

Cùng chờ đến 16h chiều nay xem 3 con giáp nào có tên trong danh sách nhận lộc của Thần tài nhé!

 Tuổi Dậu

Tử vi cho biết những người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn trong những tháng cuối năm. Đặc biệt, 16h chiều nay (29/8) tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, đến nửa cuối năm 2022 cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Đúng 16h chiều nay (29/8): Chuyên gia phong thủy nổi tiếng tiết lộ 3 con giáp tìm được cơ hội phát tài, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, tiền đồ rộng mở, tiền đầy két, vàng đầy kho, may mắn tràn trề - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Lời khuyên cho tuổi Dậu là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. Đặc biệt, khi bước sang năm 2023 người tuổi Dậu càng thăng hoa việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn hiền lành, nhân hậu, luôn sống dĩ hòa vi quý, nhờ vậy mà xung quanh luôn gặp được nhiều may mắn và luôn có quý nhân phù trợ. Tuổi Mão cũng là một người rất thông minh, họ cũng sẵn sàng đối mặt với nhiều trắc trở, tự mình tìm kiếm giải pháp thay đổi cuộc sống chứ không than vãn. 

Năm 2022 này là một năm có nhiều thay đổi tích cực đối với tuổi Mão, chỉ cần nỗ lực và tiếp tục chăm chỉ thì cơ hội trong tầm tay, muốn giàu có cũng không phải chuyện khó khăn. Đặc biệt, 16h chiều nay (29/8), Mão sẽ có cơ hội gặp Thần tài, nhận nhiều tài lôc, vận may khiến sự nghiệp sẽ có cơ hội thăng hoa, muốn làm gì thì cứ thoải mái, thành công trong tầm tay.

Đúng 16h chiều nay (29/8): Chuyên gia phong thủy nổi tiếng tiết lộ 3 con giáp tìm được cơ hội phát tài, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, tiền đồ rộng mở, tiền đầy két, vàng đầy kho, may mắn tràn trề - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Từ đó, cuộc sống của tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như thời gian trước gặp nhiều khó khăn thì từ giờ sẽ khởi sắc đáng mong chờ. Công việc tuổi Mão bất ngờ lội ngược dòng, mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi, kéo theo nhiều hỷ sự khác, và đương nhiên tài vận cũng dồi dào hơn. Vào giữa tuần, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện để tuổi Mão tìm được hướng đi mới vào cuối năm nay. 

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. So với những con giáp khác, tuổi Tý là người biết nhìn xa trông rộng, biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Những tháng đầu năm có thể là thời gian có nhiều khó khăn với tuổi Tý, nhưng bước vào những tháng năm 2022 này, tuổi Tý sẽ cảm nhận được cuộc sống đang dần khởi sắc. 

Đúng 16h chiều nay (29/8): Chuyên gia phong thủy nổi tiếng tiết lộ 3 con giáp tìm được cơ hội phát tài, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, tiền đồ rộng mở, tiền đầy két, vàng đầy kho, may mắn tràn trề - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Trong cuộc sống này, tuổi Tý không bao giờ nản lòng, mọi khó khăn xảy ra họ đều biết tìm ra phương hướng giải quyết, nhờ vậy mà đa phần tuổi Tý đều công thành danh toại khi hoàn cảnh xung quanh thuận lợi. Cuộc sống tuổi Tý có nhiều thay đổi tích cực. 

Đặc biệt vào 16h chiều nay (29/8), tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, đây sẽ là thời điểm tốt giúp tuổi Tý nắm bắt cơ hội và nỗ lực phát huy thế mạnh, có thế thì mới tìm được sự vinh hoa phú quý. Thời gian tới, tuổi Tý sẽ tạo được nhiều thành công đáng kể, chuyện rủi hóa lành, ngoài ra tuổi Tý còn có quý nhân giúp đỡ, gây dựng sự nghiệp thăng hoa viên mãn trong năm 2022 này. 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Trúng độc đắc vào đúng ngày lễ 2/9, Thần Tài ban lộc lớn cho 3 con giáp này, hoan hỉ tưng bừng nghỉ lễ với cục tiền to, tài lộc ngút ngàn, giàu sang phú quý

Trúng độc đắc vào đúng ngày lễ 2/9, Thần Tài ban lộc lớn cho 3 con giáp này, hoan hỉ tưng bừng nghỉ lễ với cục tiền to, tài lộc ngút ngàn, giàu sang phú quý

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