Đúng 16 giờ chiều mai (13/8/2022), TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, 3 con giáp này giàu càng thêm giàu, may mắn đầy tràn 2 tay, vận số lên hương, tiêu tiền không hết

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 16:48

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 16 giờ chiều mai (13/8/2022), 3 con giáp này dễ dàng trúng số độc đắc, kiếm được tiền tỷ, giàu càng thêm giàu, ung dung đếm tiền.

Tuổi Thìn

Đúng 16 giờ chiều mai (13/8/2022), người tuổi Thìn có thể gặp được quý nhân đời mình, cũng có thể gặp được người bạn có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Theo tử vi 12 con giáp, thời điểm này rất thích hợp cho những người làm kinh tế ký kết hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì con giáp may mắn này nên nhanh chóng nắm bắt. Với những người tuổi Thìn làm công ăn lương, sự nỗ lực không ngừng đã giúp bạn trưởng thành nhanh chóng và biết đâu là cơ hội mình nên nắm bắt để kiếm về bộn tiền.

con giap may man 1
Đúng 16 giờ chiều mai (13/8/2022), người tuổi Thìn có thể gặp được quý nhân đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Mão vốn thông minh, lanh lợi, luôn biết nắm bắt mọi thời cơ để có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp viên mãn. Đa số người tuổi Mão không bao giờ chờ thời, họ luôn chủ động trong tất cả những mối quan hệ cũng như tự lập để sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

Đúng 16 giờ chiều mai (13/8/2022), tuổi Mão là con giáp gặp được nhiều may mắn và đạt thành tựu to lớn trong sự nghiệp. Vận may của tuổi Mão sẽ lội ngược dòng. Bất kể làm việc gì cũng sẽ thuận lợi, suôn sẻ. Không những thế, thời gian tới tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ định hướng giúp đỡ phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào.

con giap may man 2
Đúng 16 giờ chiều mai (13/8/2022), tuổi Mão là con giáp gặp được nhiều may mắn và đạt thành tựu to lớn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng Sửu chưa bao giờ than trách cuộc đời, càng không xấu hổ, tự ti về xuất thân của mình. Ngược lại, con giáp bản lĩnh này có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và khát khao làm giàu. Nhờ thế, càng về hậu vận Sửu càng ăn nên làm ra, cuộc sống khấm khá.

Đúng 16 giờ chiều mai (13/8/2022), người tuổi Sửu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu. Sửu sẽ có cơ may thăng chức tăng lương, kiếm được nhiều tiền. Và chỉ cần nắm bắt được cơ hội làm giàu, người tuổi Sửu sẽ vươn lên mạnh mẽ, bứt phá tài lộc vào dịp cuối năm.

con giap may man 3
Đúng 16 giờ chiều mai (13/8/2022), người tuổi Sửu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày 13/8/2022, Thiên Tài cấp báo cho tài lộc, 3 con giáp may mắn thịnh vượng, tiền tài dư dôi, một bước lên mây, ngủ dậy thành tỷ phú

Kể từ ngày 13/8/2022, Thiên Tài cấp báo cho tài lộc, 3 con giáp may mắn thịnh vượng, tiền tài dư dôi, một bước lên mây, ngủ dậy thành tỷ phú

Tử vi 12 con giáp dự đoán, kể từ ngày 13/8/2022, 3 con giáp này được Thiên Tài trợ mệnh, tài lộc leo thang, phú quý bạt ngàn, tiền của đề huề, giàu sang vượt trội.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi ngày 13/8/2022 tử vi ngày 13/8 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng