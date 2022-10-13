Đúng 14h ngày 14/10: Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp ngửa mặt hứng phúc đức, thả ga đầu tư làm giàu

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 14:00

Tử vi trong khung giờ này cho thấy những con giáp dưới đây sẽ giàu có, nếu kiên trì cố gắng thì sẽ được sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, không ai có thể sánh bằng.

 

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vốn chân thành, họ sống tình cảm thương người và luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Trong số những con giáp, tuổi Hợi là người có trái tim ấm áp, họ được xem là con giáp được hưởng nhiều phước lành trời ban. Hợi khi đứng trước khó khăn, thay vì ngồi đó than thở thì tuổi Hợi luôn chủ động tìm hướng giải quyết, từ đó mà họ tìm được hướng đi thăng hoa vượt trội. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Hợi sẽ thăng hoa cả về vật chất lẫn tinh thần.

Đúng 14h ngày 14/10: Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp ngửa mặt hứng phúc đức, thả ga đầu tư làm giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, tuổi Hợi sẽ có nhiều niềm vui, tài lộc bùng nổ bất ngờ. Từ đây, cuộc sống sẽ từng bước thăng hoa, công việc thì được thăng chức tăng lương, tình cảm thì ấm êm hạnh phúc. Nhưng tuổi Hợi hãy nhớ làm việc gì cũng không được sợ hãi, vững tâm bắt tay vào làm thì đường làm ăn phát đạt, cuộc đời hanh thông.

Tuổi Thân

Thân thuộc tuýp người thông minh, ứng biến nhanh chóng với mọi trường hợp. Khi gặp những tình huống nguy cấp nhất, con giáp này thường thoát nạn dễ dàng do sở hữu một tư duy linh hoạt và nhanh nhẹn. Theo tử vi, bước vào khung giờ này người tuổi Thân hoàn toàn lột xác chính nhờ việc biết tận dụng lợi thế sẵn có của mình.

Đúng 14h ngày 14/10: Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp ngửa mặt hứng phúc đức, thả ga đầu tư làm giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là thời kỳ mà vận khí của con giáp tuổi Thân đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng. Những người tuổi Thân sẽ có công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh trong thời gian tới.

Tuổi Tuất

Đối với người tuổi Tuất thì khung giờ này là lúc thần may mắn mang tài lộc đến nhà. Các dự định đều hoàn thành và đạt kết quả tốt đẹp như ban đầu hoạch định. Nếu bản thân biết chớp lấy thời cơ, đồng thời tính toán đầu tư thì cuối năm có thể thu về khoản tiền lớn.

Đúng 14h ngày 14/10: Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp ngửa mặt hứng phúc đức, thả ga đầu tư làm giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, người tuổi Tuất cần lưu ý, bên cạnh những cát lành về tài lộc thì đôi khi người tuổi này cũng gặp trở ngại. Đó có thể là do có người tìm cách quấy phá, khiến công việc không được như ý muốn và ảnh hưởng phần nào đó tới tài lộc. Nếu bản thân luôn cẩn trọng, các bước tiến hành suy tính kỹ lưỡng thì người tuổi Tuất có thể vượt qua được khó khăn này.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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