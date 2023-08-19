Đúng 12 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp phú quý đến tay, bội thu tài lộc, vạn sự như mơ, vượng phát vượng tài

Tâm linh - Tử vi 19/08/2023 17:15

3 con giáp này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp vào 12 ngày cuối tháng 8.

Tuổi Ngọ

Bước sang 12 ngày cuối tháng 8, người tuổi Ngọ nhận được cơ hội tốt để tiến thân. Người làm chăn nuôi, trồng trọt sẽ có mùa màng bội thu. Trong khi những người đầu tư kinh doanh cũng buôn may bán đắt, làm ăn gặp thời, gặp thế hơn thời gian trước rất nhiều.

Đối với những người tuổi Ngọ làm doanh nhân, nếu muốn tăng thu nhập trong thời gian tới thì việc bắt đầu đầu tư vào thời điểm này là một gợi ý hay. Sự nghiệp gặp nhiều may mắn, con giáp này cũng sẽ có chuyện tình duyên khá mặn nồng. Nếu bạn còn độc thân, đừng ngạc nhiên khi ai đó hỏi han bạn, ngỏ ý muốn gắn bó với bạn. Nếu bạn đã có đôi có cặp, hãy lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lãng mạn dành cho nhau.

Đúng 12 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp phú quý đến tay, bội thu tài lộc, vạn sự như mơ, vượng phát vượng tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính cách hiền lành, thâm trầm. Trong công việc, họ là người có trách nhiệm, biết nhìn xa trông rộng. Người tuổi này biết tận dụng các cơ hội để đầu tư và lên kế hoạch cho tương lai. Chính vì vậy, thời trẻ, họ gặp vô số khó khăn, trắc trở trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đến tuổi trung niên thì công việc của họ dần ổn định.

Trong 12 ngày cuối tháng 8, người tuổi Mùi sẽ gặp cơ hội tốt trong công việc, sự nghiệp. Sẽ có người tìm đến với họ để bàn chuyện hợp tác làm ăn. Khả năng cao là con giáp này sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương tuy có gặp đôi chút khó khăn. Tuy nhiên, họ lại may mắn được quý nhân phù trợ nên sẽ sớm giải quyết được vấn đề. Nếu đã có đôi có cặp, người tuổi Mùi nên dành một chút bất ngờ cho nửa kia.

Đúng 12 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp phú quý đến tay, bội thu tài lộc, vạn sự như mơ, vượng phát vượng tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường cứng rắn, kiên trì hơn người. Họ coi những khó khăn, trắc trở là cơ hội để bản thân phấn đấu, vươn lên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vì con giáp này quá thật thà, thẳng thắn nên đôi khi làm tổn thương người khác.

Sang 12 ngày cuối tháng 8, người tuổi Dậu có sự nghiệp thăng tiến, tình duyệt ngọt ngào, nhân duyên hài hòa, của cải bất ngờ đến tay. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ nhận được cơ hội thăng quan tiến chức hoặc một công việc, vị trí mới phù hợp hơn với khả năng. Không những thế, con giáp này cũng nhận được không ít tin vui trong chuyện tình cảm.

Đúng 12 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp phú quý đến tay, bội thu tài lộc, vạn sự như mơ, vượng phát vượng tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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